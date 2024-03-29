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Ефимов: власти Москвы заключат договор о КРТ в районе Ясенево - РИА Новости, 29.03.2024
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09:05 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/dogovor-1936467708.html
Ефимов: власти Москвы заключат договор о КРТ в районе Ясенево
Ефимов: власти Москвы заключат договор о КРТ в районе Ясенево - РИА Новости, 29.03.2024
Ефимов: власти Москвы заключат договор о КРТ в районе Ясенево
Неэффективно используемые участки земли на Голубинской улице в Юго-Западном административном округе Москвы будут реорганизованы, их редевелопментом будет... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:05
2024-03-29T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Неэффективно используемые участки земли на Голубинской улице в Юго-Западном административном округе Москвы будут реорганизованы, их редевелопментом будет заниматься правообладатель участков и объектов недвижимости, которые находятся в границах комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Правообладатель земли и недвижимости проведет редевелопмент участков на Голубинской улице общей площадью 10,39 гектара. Он уже дал согласие на реализацию проекта. Город планирует заключить с ним соответствующий договор. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в 80 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта – около 622 миллионов рублей ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что после завершения проекта появится свыше 1,4 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что реорганизацией участков на этой улице займется ООО "ЛИМАНОС". Земельные участки располагаются на улице Голубинской, между Тарусской и улицей Павла Фитина. Недалеко находится Ясеневский лесопарк, пешком можно дойти до станции московского метро "Ясенево".В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что по проекту КРТ возведут свыше 230 тыс. кв. м жилой недвижимости, порядка 37 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. В их число входят многофункциональный спортцентр с ледовой площадкой и медцентр на 80 посещений в смену. Он добавил, что также могут быть возведены школа для 475 учеников и детсад для 250 малышей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что было принято решение о КРТ в районах Ясенево и Восточное Дегунино.В рамках программы комплексного развития территорий в мегаполисе создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортобъекты, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что часть бывшей промзоны "Грайвороново", которая находится в Нижегородском районе Москвы, ждет девелопмент, власти заключили с правообладателем договор о КРТ.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: власти Москвы заключат договор о КРТ в районе Ясенево

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Неэффективно используемые участки земли на Голубинской улице в Юго-Западном административном округе Москвы будут реорганизованы, их редевелопментом будет заниматься правообладатель участков и объектов недвижимости, которые находятся в границах комплексного развития территорий (КРТ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Правообладатель земли и недвижимости проведет редевелопмент участков на Голубинской улице общей площадью 10,39 гектара. Он уже дал согласие на реализацию проекта. Город планирует заключить с ним соответствующий договор. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в 80 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта – около 622 миллионов рублей ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Он добавил, что после завершения проекта появится свыше 1,4 тыс. новых рабочих мест.
Отмечается, что реорганизацией участков на этой улице займется ООО "ЛИМАНОС". Земельные участки располагаются на улице Голубинской, между Тарусской и улицей Павла Фитина. Недалеко находится Ясеневский лесопарк, пешком можно дойти до станции московского метро "Ясенево".
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что по проекту КРТ возведут свыше 230 тыс. кв. м жилой недвижимости, порядка 37 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. В их число входят многофункциональный спортцентр с ледовой площадкой и медцентр на 80 посещений в смену. Он добавил, что также могут быть возведены школа для 475 учеников и детсад для 250 малышей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что было принято решение о КРТ в районах Ясенево и Восточное Дегунино.
В рамках программы комплексного развития территорий в мегаполисе создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортобъекты, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Ранее Ефимов сообщал, что часть бывшей промзоны "Грайвороново", которая находится в Нижегородском районе Москвы, ждет девелопмент, власти заключили с правообладателем договор о КРТ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Ефимов: город назначил оператора для КРТ в районе Черемушки
18 марта, 09:06
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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