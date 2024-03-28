https://ria.ru/20240328/rosoboroneksport-1936409173.html

Рособоронэкспорт рассказал о совместных проектах производства оружия

Рособоронэкспорт рассказал о совместных проектах производства оружия - РИА Новости, 28.03.2024

Рособоронэкспорт рассказал о совместных проектах производства оружия

"Рособоронэкспорт" за последнее время успешно завершил более 10 совместных проектов по производству оружия с зарубежными странами, ещё 10 реализуются сегодня,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:47

2024-03-28T15:47

2024-03-28T15:47

экономика

технологии

ближний восток

африка

латинская америка

александр михеев

рособоронэкспорт

снг

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" за последнее время успешно завершил более 10 совместных проектов по производству оружия с зарубежными странами, ещё 10 реализуются сегодня, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев на заседании комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. "Рособоронэкспорт" за последнее время успешно реализовал более 10 крупных технологических проектов по совместному производству продукции для различных видов вооруженных сил, еще 10 исполняются в настоящий момент. В планах компании – перспективные проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и в странах СНГ, – цитирует Михеева пресс-служба РОЭ. По прогнозам российского спецэкспортёра, к 2030 году технологические контракты составят 40% от мирового объема рынка вооружений, что вдвое больше текущих показателей. "Для эффективной работы в этом быстрорастущем сегменте "Рособоронэкспорт" переходит к новой бизнес-модели, ориентированной на взаимодействие с коммерческими предприятиями", - подчеркнул Михеев.

https://ria.ru/20240205/rosoboroneksport-1925401386.html

ближний восток

африка

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, ближний восток, африка, латинская америка, александр михеев, рособоронэкспорт, снг