https://ria.ru/20240328/elektromobil-1936287790.html

В Китае стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi

В Китае стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi - РИА Новости, 28.03.2024

В Китае стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi

Продажи первого электромобиля китайской компании-производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi стартуют в четверг в КНР, заказы на седан SU7 будут... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T02:53

2024-03-28T02:53

2024-03-28T02:53

китай

tesla motors

porsche panamera

экономика

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ПЕКИН, 28 мар – РИА Новости. Продажи первого электромобиля китайской компании-производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi стартуют в четверг в КНР, заказы на седан SU7 будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах Китая. Презентация электромобиля состоялась в конце декабря 2023 года. Xiaomi пока не раскрывает цену автомобиля, однако глава компании Лэй Цзюнь отмечал, что у SU7 мало конкурентов за 500 тысяч юаней (около 70 тысяч долларов или 6,5 миллиона рублей). Седан SU7 оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома. SU7 будет выпускаться в двух версиях: одна с запасом хода до 668 километров на одной зарядке, а другая — до 800 километров. Глава компании Лэй Цзюнь отмечал, что цель Xiaomi не уступать Porsche и Tesla, создать автомобиль мечты в новую эпоху автомобильной промышленности. "Если вы хотите автомобиль и при этом хотите получить самые передовые интеллектуальные технологии, а также изумительные ощущения при вождении, уверен, что SU7 от Xiaomi станет вашим первым выбором", - заявлял Лэй Цзюнь. По его словам, Xiaomi ставила перед собой задачу создать красивое, легкое в управлении, удобное и безопасное интеллектуальное пространство. Кроме того, уверен он, Xiaomi войдет в пятерку крупнейших производителей автомобилей через 15-20 лет.

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китай, tesla motors, porsche panamera, экономика