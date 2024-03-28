https://ria.ru/20240328/bolsonaru-1936290794.html

СМИ: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии

СМИ: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии - РИА Новости, 28.03.2024

СМИ: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии

Адвокаты экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в письме судье верховного суда Александру ди Мораешу назвали нелогичными предположения, что политик оставался... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T04:12

2024-03-28T04:12

2024-03-28T05:46

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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в письме судье верховного суда Александру ди Мораешу назвали нелогичными предположения, что политик оставался на два дня в посольстве Венгрии, чтобы попросить убежища или скрыться от следствия."Учитывая отсутствие перспективы превентивного заключения, нелогично предполагать, что визит заявителя (Болсонару - ред.) в посольство иностранного государства был просьбой о предоставлении убежища или попыткой побега. Введение недавних ограничительных мер делает это предположении крайне маловероятным и необоснованным", — сказано в тексте письма, которое цитирует на своем сайте портал G1.Болсонару в понедельник подтвердил местному изданию Metropoles информацию, что в течение двух дней находился в посольстве Венгрии в Бразилиа. О том, что бывший бразильский президент 12-14 февраля находился с охранниками в венгерской дипмиссии, первой написала газета New York Times, которая получила доступ к записям системы видеонаблюдения посольства, а также обнаружила на спутниковом снимке его территории автомобиль Болсонару.За несколько дней до описываемых событий федеральная полиция изъяла его паспорт на основании расследования предполагаемого заговора с целью государственного переворота, который он, предположительно, пытался организовать, чтобы остаться у власти после поражения на выборах 2022 года.

https://ria.ru/20240216/bolsonaru-1927703905.html

https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html

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венгрия, бразилия, бразилиа, жаир болсонару, в мире