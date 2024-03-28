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СМИ: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии - РИА Новости, 28.03.2024
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04:12 28.03.2024 (обновлено: 05:46 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/bolsonaru-1936290794.html
СМИ: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии
СМИ: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии
Адвокаты экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в письме судье верховного суда Александру ди Мораешу назвали нелогичными предположения, что политик оставался... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T04:12
2024-03-28T05:46
венгрия
бразилия
бразилиа
жаир болсонару
в мире
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в письме судье верховного суда Александру ди Мораешу назвали нелогичными предположения, что политик оставался на два дня в посольстве Венгрии, чтобы попросить убежища или скрыться от следствия.&quot;Учитывая отсутствие перспективы превентивного заключения, нелогично предполагать, что визит заявителя (Болсонару - ред.) в посольство иностранного государства был просьбой о предоставлении убежища или попыткой побега. Введение недавних ограничительных мер делает это предположении крайне маловероятным и необоснованным&quot;, — сказано в тексте письма, которое цитирует на своем сайте портал G1.Болсонару в понедельник подтвердил местному изданию Metropoles информацию, что в течение двух дней находился в посольстве Венгрии в Бразилиа. О том, что бывший бразильский президент 12-14 февраля находился с охранниками в венгерской дипмиссии, первой написала газета New York Times, которая получила доступ к записям системы видеонаблюдения посольства, а также обнаружила на спутниковом снимке его территории автомобиль Болсонару.За несколько дней до описываемых событий федеральная полиция изъяла его паспорт на основании расследования предполагаемого заговора с целью государственного переворота, который он, предположительно, пытался организовать, чтобы остаться у власти после поражения на выборах 2022 года.
https://ria.ru/20240216/bolsonaru-1927703905.html
https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html
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венгрия, бразилия, бразилиа, жаир болсонару, в мире
Венгрия, Бразилия, Бразилиа, Жаир Болсонару, В мире
СМИ: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии

G1: Болсонару опроверг предположение, что он искал убежище в посольстве Венгрии

© AP Photo / Silvia IzquierdoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в письме судье верховного суда Александру ди Мораешу назвали нелогичными предположения, что политик оставался на два дня в посольстве Венгрии, чтобы попросить убежища или скрыться от следствия.
«

"Учитывая отсутствие перспективы превентивного заключения, нелогично предполагать, что визит заявителя (Болсонару - ред.) в посольство иностранного государства был просьбой о предоставлении убежища или попыткой побега. Введение недавних ограничительных мер делает это предположении крайне маловероятным и необоснованным", — сказано в тексте письма, которое цитирует на своем сайте портал G1.

Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
СМИ: в Бразилии обвинили сына Болсонару в отмывании денег
16 февраля, 04:47
Болсонару в понедельник подтвердил местному изданию Metropoles информацию, что в течение двух дней находился в посольстве Венгрии в Бразилиа. О том, что бывший бразильский президент 12-14 февраля находился с охранниками в венгерской дипмиссии, первой написала газета New York Times, которая получила доступ к записям системы видеонаблюдения посольства, а также обнаружила на спутниковом снимке его территории автомобиль Болсонару.
За несколько дней до описываемых событий федеральная полиция изъяла его паспорт на основании расследования предполагаемого заговора с целью государственного переворота, который он, предположительно, пытался организовать, чтобы остаться у власти после поражения на выборах 2022 года.
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