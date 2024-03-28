СМИ: Болсонару опроверг сообщения о попытке скрыться в посольстве Венгрии
G1: Болсонару опроверг предположение, что он искал убежище в посольстве Венгрии
© AP Photo / Silvia IzquierdoПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Адвокаты экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в письме судье верховного суда Александру ди Мораешу назвали нелогичными предположения, что политик оставался на два дня в посольстве Венгрии, чтобы попросить убежища или скрыться от следствия.
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"Учитывая отсутствие перспективы превентивного заключения, нелогично предполагать, что визит заявителя (Болсонару - ред.) в посольство иностранного государства был просьбой о предоставлении убежища или попыткой побега. Введение недавних ограничительных мер делает это предположении крайне маловероятным и необоснованным", — сказано в тексте письма, которое цитирует на своем сайте портал G1.
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Болсонару в понедельник подтвердил местному изданию Metropoles информацию, что в течение двух дней находился в посольстве Венгрии в Бразилиа. О том, что бывший бразильский президент 12-14 февраля находился с охранниками в венгерской дипмиссии, первой написала газета New York Times, которая получила доступ к записям системы видеонаблюдения посольства, а также обнаружила на спутниковом снимке его территории автомобиль Болсонару.
За несколько дней до описываемых событий федеральная полиция изъяла его паспорт на основании расследования предполагаемого заговора с целью государственного переворота, который он, предположительно, пытался организовать, чтобы остаться у власти после поражения на выборах 2022 года.