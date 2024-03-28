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В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией - РИА Новости, 28.03.2024
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07:25 28.03.2024 (обновлено: 08:38 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/baza_nato-1936297715.html
В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией
В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией - РИА Новости, 28.03.2024
В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией
Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Москвой, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:25
2024-03-28T08:38
нато
россия
румыния
восточная европа
черноморский регион
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Москвой, заявили РИА Новости в МИД России.На Смоленской площади указали на усиление военного потенциала блока в Румынии, Польше и Прибалтике. Подобная активность провокационна, она обостряет военную напряженность по периметру российских границ и создает дополнительные угрозы безопасности страны."Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной", — подчеркнули в министерстве.Кроме того, в ведомстве привели в качестве примера милитаризации Восточной Европы и Черноморского региона расширение румынской авиабазы.В МИД пообещали отслеживать действия Румынии, оценивать появляющиеся риски и учитывать их в ходе военного планирования.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240328/putin-1936281638.html
https://ria.ru/20240324/nato-1935488450.html
https://ria.ru/20240325/signal-1935602148.html
россия
румыния
восточная европа
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нато, россия, румыния, восточная европа, черноморский регион
НАТО, Россия, Румыния, Восточная Европа, Черноморский регион
В МИД заявили о подготовке НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией

МИД: активность НАТО в Восточной Европе заточена на столкновение с Россией

© AP Photo / Andreea AlexandruВоенная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Москвой, заявили РИА Новости в МИД России.
На Смоленской площади указали на усиление военного потенциала блока в Румынии, Польше и Прибалтике. Подобная активность провокационна, она обостряет военную напряженность по периметру российских границ и создает дополнительные угрозы безопасности страны.
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"Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной", — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, в ведомстве привели в качестве примера милитаризации Восточной Европы и Черноморского региона расширение румынской авиабазы.
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Власти Румынии ранее пообещали вложить 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца. Там также появится военный городок, в котором смогут разместить десять тысяч военных с семьями. Телеканал TVR Info отмечал, что модернизация позволит к 2040 году превратить базу в крупнейший подобный объект НАТО в Европе. Американские войска используют ее с 1999-го.

В МИД пообещали отслеживать действия Румынии, оценивать появляющиеся риски и учитывать их в ходе военного планирования.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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