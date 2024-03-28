https://ria.ru/20240328/baykal-1936491443.html

Кобзев доложил Путину о планах возведения очистных сооружений на Байкале

Кобзев доложил Путину о планах возведения очистных сооружений на Байкале - РИА Новости, 28.03.2024

Кобзев доложил Путину о планах возведения очистных сооружений на Байкале

Разработана проектная документация по реконструкции очистных сооружений в Байкальске Иркутской области, всего на Байкальской природной территории планируется... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:43

2024-03-28T21:43

2024-03-28T21:43

иркутская область

байкальск

иркутская область

байкал

игорь кобзев

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Разработана проектная документация по реконструкции очистных сооружений в Байкальске Иркутской области, всего на Байкальской природной территории планируется построить 16 канализационно-очистных сооружений, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.В четверг глава государства провел совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. В мероприятии принял участие губернатор Иркутской области. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию Путин поручил строго придерживаться принципа "ноль загрязнений" на Байкале, т.е. полного отсутствия сброса отходов и неочищенных стоков в озерах. "Докладываю, мы разработали проектную документацию на реконструкцию канализационно-очистных сооружений в городе Байкальске. Всего на Байкальской природной территории мы планируем поэтапно построить 16 канализационно-очистных сооружений и включить их в федеральные проекты сохранения уникальной экосистемы озера Байкал и оздоровления водных объектов", - сказал Кобзев. По мнению губернатора, также важно, чтобы Байкальск вошел число двух тысяч опорных населенных пунктов, о которых в том числе шла речь в послании.

https://ria.ru/20231219/proekt-1916774798.html

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байкальск, иркутская область, байкал, игорь кобзев