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Захарова высмеяла заявления Буданова* о Telegram - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:50 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/zakharova-1936268033.html
Захарова высмеяла заявления Буданова* о Telegram
Захарова высмеяла заявления Буданова* о Telegram - РИА Новости, 27.03.2024
Захарова высмеяла заявления Буданова* о Telegram
Меры безопасности штаб-квартиры компании, управляющей мессенджером Telegram, нужно усилить из-за возможной атаки ИГИЛ**, иронично высказалась официальный... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:50
2024-03-27T21:50
теракт в "крокус сити холле"
технологии
россия
украина
брянская область
павел дуров
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Меры безопасности штаб-квартиры компании, управляющей мессенджером Telegram, нужно усилить из-за возможной атаки ИГИЛ**, иронично высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после того, как руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* назвал мессенджер проблемой для украинской нацбезопасности. &quot;После будановских откровений (создатель мессенджера - ред.) Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и её сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**&quot;, - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Буданов* назвал Telegram проблемой для национальной безопасности страны, указав, что "любой человек может сделать канал, начать писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ". Вскоре после теракта в "Крокус сити холле" на Западе высказались о причастности ИГИЛ** к атаке. Любую связь между Украиной и этой трагедией представители западных государств отрицают. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Внесен в список террористов и экстремистов** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240326/budanov-1936010700.html
https://ria.ru/20240327/zapiska-1936262605.html
https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html
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технологии, россия, украина, брянская область, павел дуров, владимир путин, мария захарова, telegram, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Технологии, Россия, Украина, Брянская область, Павел Дуров, Владимир Путин, Мария Захарова, Telegram, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова высмеяла заявления Буданова* о Telegram

Захарова: после слов Буданова нужно усилить безопасность штаб-квартиры Telegram

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Меры безопасности штаб-квартиры компании, управляющей мессенджером Telegram, нужно усилить из-за возможной атаки ИГИЛ**, иронично высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после того, как руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов* назвал мессенджер проблемой для украинской нацбезопасности.
«

"После будановских откровений (создатель мессенджера - ред.) Павел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопасности штаб-квартиры компании и её сотрудников в связи с возможной атакой запрещенной террористической организации ИГИЛ**", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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26 марта, 19:01
Ранее Буданов* назвал Telegram проблемой для национальной безопасности страны, указав, что "любой человек может сделать канал, начать писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ".
Вскоре после теракта в "Крокус сити холле" на Западе высказались о причастности ИГИЛ** к атаке. Любую связь между Украиной и этой трагедией представители западных государств отрицают.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
* Внесен в список террористов и экстремистов
** Запрещенная в России террористическая организация.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТехнологииРоссияУкраинаБрянская областьПавел ДуровВладимир ПутинМария ЗахароваTelegramМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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