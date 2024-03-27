https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936212402.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 27.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:04

2024-03-27T17:04

2024-03-27T17:04

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове прогремели взрывы", - говорится в сообщении "Общественного". Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее подтвердил взрыв в городе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, харьковская область