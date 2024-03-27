https://ria.ru/20240327/vzryvy-1936212402.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 27.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:04
2024-03-27T17:04
2024-03-27T17:04
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в среду украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове прогремели взрывы", - говорится в сообщении "Общественного". Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее подтвердил взрыв в городе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги