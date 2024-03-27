https://ria.ru/20240327/voennoobyazannye-1936155501.html
Украинский военком признал необходимость ловить военнообязанных на улицах
Украинский военком признал необходимость ловить военнообязанных на улицах - РИА Новости, 27.03.2024
Украинский военком признал необходимость ловить военнообязанных на улицах
Сотрудники военкоматов на Украине вынуждены отлавливать военнообязанных на улицах для пополнения рядов ВСУ, заявил заместитель начальника Ивано-Франковского... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:55
2024-03-27T13:55
2024-03-27T13:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине вынуждены отлавливать военнообязанных на улицах для пополнения рядов ВСУ, заявил заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар. "Органы местного самоуправления, которые, согласно закону, должны осуществлять оповещение военнообязанных, не выполняют эту задачу, а порой и откровенно ее саботируют... Чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой, мы вынуждены выходить на улицы и осуществлять мероприятия по оповещению своими силами", - сказал Боднар в интервью украинскому изданию "Западный курьер". Он признал, что план по мобилизации, в частности, в Ивано-Франковской области "реализуется не в полном объеме". "Трудности есть, и главная из них – искаженное восприятие нашей работы обществом. Продолжается мощная информационная кампания по дискредитации учреждений ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - добавил Боднар. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ивано-франковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Вооруженные силы Украины
Украинский военком признал необходимость ловить военнообязанных на улицах
Замглавы Ивано-Франковского военкомата: военнообязанных приходится отлавливать
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники военкоматов на Украине вынуждены отлавливать военнообязанных на улицах для пополнения рядов ВСУ, заявил заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар.
"Органы местного самоуправления, которые, согласно закону, должны осуществлять оповещение военнообязанных, не выполняют эту задачу, а порой и откровенно ее саботируют... Чтобы пополнить части, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой, мы вынуждены выходить на улицы и осуществлять мероприятия по оповещению своими силами", - сказал Боднар в интервью украинскому изданию "Западный курьер".
Он признал, что план по мобилизации, в частности, в Ивано-Франковской области
"реализуется не в полном объеме".
"Трудности есть, и главная из них – искаженное восприятие нашей работы обществом. Продолжается мощная информационная кампания по дискредитации учреждений ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.)", - добавил Боднар.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.