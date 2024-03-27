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Россельхознадзор оценил риски дефицита импортных ветпрепаратов - РИА Новости, 27.03.2024
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12:04 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/vetpreparaty-1936123645.html
Россельхознадзор оценил риски дефицита импортных ветпрепаратов
Россельхознадзор оценил риски дефицита импортных ветпрепаратов - РИА Новости, 27.03.2024
Россельхознадзор оценил риски дефицита импортных ветпрепаратов
Россельхознадзор не фиксирует дефицита импортных ветпрепаратов в РФ, но считает, что нужно развивать отечественное производство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:04
2024-03-27T12:04
экономика
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россельхознадзор не фиксирует дефицита импортных ветпрепаратов в РФ, но считает, что нужно развивать отечественное производство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Производители импортных ветеринарных препаратов потеряли российский рынок, отказавшись в 2023 году от сертификации Россельхознадзора, запасы ряда известных импортных препаратов для животных в ветеринарных аптеках подошли к концу, написала в среду газета "Ведомости". "Россельхознадзор не фиксирует дефицита импортных ветпрепаратов для домашних животных и всецело выступает за развитие отечественного производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. По данным информационных систем, российские предприятия динамично наращивают объемы производства продукции и активно выводят на рынок новые лекарственные препараты", - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора. Там отметили, что ведомство не видит необходимости в наличии полных российских аналогов зарубежных лекарств. "В тех или иных комбинациях существуют практически все лекарственные препараты отечественного производства для профилактики или лечения болезней животных, циркулирующих на территории России", - пояснили в пресс-службе. В РФ с 1 сентября 2023 года введен запрет на оборот лекарственных средств, выработанных на площадках, которые не подтвердили соответствие своих производственных площадок требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза. Эти правила были приняты в 2016 году и обязательны для исполнения российскими и зарубежными производителями ветеринарных лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20240326/zhivotnye-1935817706.html
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экономика, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз
Россельхознадзор оценил риски дефицита импортных ветпрепаратов

Россельхознадзор не видит дефицита импортных ветпрепаратов

© Depositphotos.com / BelchonockКот в квартире
Кот в квартире - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Depositphotos.com / Belchonock
Кот в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россельхознадзор не фиксирует дефицита импортных ветпрепаратов в РФ, но считает, что нужно развивать отечественное производство, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Производители импортных ветеринарных препаратов потеряли российский рынок, отказавшись в 2023 году от сертификации Россельхознадзора, запасы ряда известных импортных препаратов для животных в ветеринарных аптеках подошли к концу, написала в среду газета "Ведомости".
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"Россельхознадзор не фиксирует дефицита импортных ветпрепаратов для домашних животных и всецело выступает за развитие отечественного производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения. По данным информационных систем, российские предприятия динамично наращивают объемы производства продукции и активно выводят на рынок новые лекарственные препараты", - прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора.
Там отметили, что ведомство не видит необходимости в наличии полных российских аналогов зарубежных лекарств. "В тех или иных комбинациях существуют практически все лекарственные препараты отечественного производства для профилактики или лечения болезней животных, циркулирующих на территории России", - пояснили в пресс-службе.
В РФ с 1 сентября 2023 года введен запрет на оборот лекарственных средств, выработанных на площадках, которые не подтвердили соответствие своих производственных площадок требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза. Эти правила были приняты в 2016 году и обязательны для исполнения российскими и зарубежными производителями ветеринарных лекарственных препаратов.
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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