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Минобороны Украины после обвинений в коррупции создало департамент тыла - РИА Новости, 27.03.2024
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08:59 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936087363.html
Минобороны Украины после обвинений в коррупции создало департамент тыла
Минобороны Украины после обвинений в коррупции создало департамент тыла - РИА Новости, 27.03.2024
Минобороны Украины после обвинений в коррупции создало департамент тыла
Минобороны Украины в ответ на обвинения международных аудиторов в коррупции среди чиновников ведомства создало новый департамент планирования... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T08:59
2024-03-27T08:59
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны Украины в ответ на обвинения международных аудиторов в коррупции среди чиновников ведомства создало новый департамент планирования материально-технического обеспечения, сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко. Как сообщала 13 февраля глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева, международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов. "Мы осознаем, что в условиях войны полностью не избежим некоторых экстренных запросов на закупку. Но можем уменьшить количество таких случаев. Основная задача департамента - формировать годовой план закупок товаров. То есть, свести к минимуму насущную потребность - когда министерству нужно срочно что-то закупить для ВСУ. Ранее такой подход влиял и на качество, и на цену товара. Поэтому вновь созданный департамент должен частично решить этот вопрос", - приводит слова Половенко украинское агентство УНН. По его словам, специалисты департамента будут исследовать рынок и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать "Государственный оператор тыла". В январе 2023 года издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930079272.html
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934793804.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины после обвинений в коррупции создало департамент тыла

МО Украины после обвинений в коррупции создало департамент тылового обеспечения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины в Киеве
Флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минобороны Украины в ответ на обвинения международных аудиторов в коррупции среди чиновников ведомства создало новый департамент планирования материально-технического обеспечения, сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко.
Как сообщала 13 февраля глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева, международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов.
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"Мы осознаем, что в условиях войны полностью не избежим некоторых экстренных запросов на закупку. Но можем уменьшить количество таких случаев. Основная задача департамента - формировать годовой план закупок товаров. То есть, свести к минимуму насущную потребность - когда министерству нужно срочно что-то закупить для ВСУ. Ранее такой подход влиял и на качество, и на цену товара. Поэтому вновь созданный департамент должен частично решить этот вопрос", - приводит слова Половенко украинское агентство УНН.
По его словам, специалисты департамента будут исследовать рынок и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать "Государственный оператор тыла".
В январе 2023 года издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.
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