Париж не предлагал ничего конкретного по борьбе с террором, заявили в МИД
МИД: от Франции не поступало конкретных обращений по борьбе с терроризмом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Конкретных обращений от Парижа с предложениями по борьбе с международным терроризмом в МИД России не поступало, если Франция заинтересована в борьбе с терроризмом, нужно перестать оказывать военную поддержку Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В министерстве иностранных дел России никаких конкретных обращений и предложений от французской стороны, в том числе и в рамках вышеуказанного формата по борьбе с международным терроризмом пока не поступало", - отметила Захарова на брифинге для журналистов, комментируя заявление президента Франции Эммануэль Макрона, что Париж предложил Москве укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом.
Дипломат напомнила, что Франция наращивает поставки вооружения при помощи которого Киевский режим убивает граждан России.
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"В первую очередь Парижу, если там так заинтересованы в мире, в борьбе с терроризмом и со всем плохим, наверное, нужно прекратить оказывать военную и финансовую поддержку преступному киевскому режиму, который использует террористические методы", - подчеркнула она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.