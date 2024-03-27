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Париж не предлагал ничего конкретного по борьбе с террором, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2024
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17:15 27.03.2024 (обновлено: 17:31 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/terrorizm-1936214420.html
Париж не предлагал ничего конкретного по борьбе с террором, заявили в МИД
Париж не предлагал ничего конкретного по борьбе с террором, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2024
Париж не предлагал ничего конкретного по борьбе с террором, заявили в МИД
Конкретных обращений от Парижа с предложениями по борьбе с международным терроризмом в МИД России не поступало, если Франция заинтересована в борьбе с... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:15
2024-03-27T17:31
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Конкретных обращений от Парижа с предложениями по борьбе с международным терроризмом в МИД России не поступало, если Франция заинтересована в борьбе с терроризмом, нужно перестать оказывать военную поддержку Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В министерстве иностранных дел России никаких конкретных обращений и предложений от французской стороны, в том числе и в рамках вышеуказанного формата по борьбе с международным терроризмом пока не поступало", - отметила Захарова на брифинге для журналистов, комментируя заявление президента Франции Эммануэль Макрона, что Париж предложил Москве укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом.Дипломат напомнила, что Франция наращивает поставки вооружения при помощи которого Киевский режим убивает граждан России."В первую очередь Парижу, если там так заинтересованы в мире, в борьбе с терроризмом и со всем плохим, наверное, нужно прекратить оказывать военную и финансовую поддержку преступному киевскому режиму, который использует террористические методы", - подчеркнула она.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240325/sotrudnichestvo-1935630020.html
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россия, франция, в мире, париж, мария захарова, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
Россия, Франция, В мире, Париж, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО
Париж не предлагал ничего конкретного по борьбе с террором, заявили в МИД

МИД: от Франции не поступало конкретных обращений по борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Конкретных обращений от Парижа с предложениями по борьбе с международным терроризмом в МИД России не поступало, если Франция заинтересована в борьбе с терроризмом, нужно перестать оказывать военную поддержку Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В министерстве иностранных дел России никаких конкретных обращений и предложений от французской стороны, в том числе и в рамках вышеуказанного формата по борьбе с международным терроризмом пока не поступало", - отметила Захарова на брифинге для журналистов, комментируя заявление президента Франции Эммануэль Макрона, что Париж предложил Москве укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом.
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Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявили в Кремле
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Дипломат напомнила, что Франция наращивает поставки вооружения при помощи которого Киевский режим убивает граждан России.
«
"В первую очередь Парижу, если там так заинтересованы в мире, в борьбе с терроризмом и со всем плохим, наверное, нужно прекратить оказывать военную и финансовую поддержку преступному киевскому режиму, который использует террористические методы", - подчеркнула она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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