https://ria.ru/20240327/terrorizm-1936214420.html

Париж не предлагал ничего конкретного по борьбе с террором, заявили в МИД

Париж не предлагал ничего конкретного по борьбе с террором, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2024

Париж не предлагал ничего конкретного по борьбе с террором, заявили в МИД

Конкретных обращений от Парижа с предложениями по борьбе с международным терроризмом в МИД России не поступало, если Франция заинтересована в борьбе с... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:15

2024-03-27T17:15

2024-03-27T17:31

россия

франция

в мире

париж

мария захарова

эммануэль макрон

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Конкретных обращений от Парижа с предложениями по борьбе с международным терроризмом в МИД России не поступало, если Франция заинтересована в борьбе с терроризмом, нужно перестать оказывать военную поддержку Киеву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В министерстве иностранных дел России никаких конкретных обращений и предложений от французской стороны, в том числе и в рамках вышеуказанного формата по борьбе с международным терроризмом пока не поступало", - отметила Захарова на брифинге для журналистов, комментируя заявление президента Франции Эммануэль Макрона, что Париж предложил Москве укрепить сотрудничество по борьбе с терроризмом.Дипломат напомнила, что Франция наращивает поставки вооружения при помощи которого Киевский режим убивает граждан России."В первую очередь Парижу, если там так заинтересованы в мире, в борьбе с терроризмом и со всем плохим, наверное, нужно прекратить оказывать военную и финансовую поддержку преступному киевскому режиму, который использует террористические методы", - подчеркнула она.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240325/sotrudnichestvo-1935630020.html

https://ria.ru/20240324/ssha-1935397619.html

россия

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, в мире, париж, мария захарова, эммануэль макрон, сергей лавров, нато