https://ria.ru/20240327/terakt-1936173833.html

Южнокорейская газета опубликовала карикатуру на теракт в "Крокусе"

Южнокорейская газета опубликовала карикатуру на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 27.03.2024

Южнокорейская газета опубликовала карикатуру на теракт в "Крокусе"

Посольство России в Южной Корее назвало кощунственной и циничной карикатуру англоязычной газеты "The Korea Herald" на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:03

2024-03-27T15:03

2024-03-27T15:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

южная корея

маргарита симоньян

александр бортников

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935914310_12:0:828:459_1920x0_80_0_0_78e88819fe9b24826c726b56c7caefad.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Посольство России в Южной Корее назвало кощунственной и циничной карикатуру англоязычной газеты "The Korea Herald" на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", она оскорбляет чувства большинства южнокорейских граждан, разделяющих с россиянами боль этой трагедии, заявила дипмиссия в публикации в соцсети "ВКонтакте". "Возможно, допустившее эту в высшей степени кощунственную выходку издание захочет прикрыться принципом свободы слова и тем, что данная публикация не отражает позицию редакции. Тогда не намерена ли газета посмеяться и над жертвами других террористических актов и трагедий? Или мерзкие шуточки такого рода припасены только в адрес России и ее граждан, на которых их авторы и те, кто тиражирует такие пасквили, видимо, не распространяют нормы отношений, принятые в человеческом обществе?" - говорится в публикации. В посольстве РФ в Сеуле заявили, что шокированы и глубоко возмущены этим циничным поступком южнокорейской газеты, в равной мере оскорбляющим "чувства южнокорейских граждан, которые разделяют вместе с россиянами боль от этой ужасной трагедии, поддерживают теплыми словами семьи погибших и пострадавших". В дипмиссии выразили им искреннюю признательность, подчеркнув, что тех, кто, считает нормальностью глумление над горем других, единицы. "Люди, имеющие стыд и совесть, придерживаются общепринятых моральных принципов, в скорбную минуту протягивая друг другу руку помощи, сострадая и сопереживая", - отметили в посольстве. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

https://ria.ru/20240326/zaderzhanie-1935881587.html

https://ria.ru/20240327/zapad-1936105682.html

россия

украина

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, южная корея, маргарита симоньян, александр бортников, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире