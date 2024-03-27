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В оцеплении у "Крокус Сити Холла" появились бойцы с антидроновыми ружьями - РИА Новости, 27.03.2024
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06:32 27.03.2024 (обновлено: 06:33 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/terakt-1936075208.html
В оцеплении у "Крокус Сити Холла" появились бойцы с антидроновыми ружьями
В оцеплении у "Крокус Сити Холла" появились бойцы с антидроновыми ружьями - РИА Новости, 27.03.2024
В оцеплении у "Крокус Сити Холла" появились бойцы с антидроновыми ружьями
Бойцы с антидроновыми ружьями появились среди сотрудников полиции, стоящих в оцеплении у "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошел теракт, передает... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T06:32
2024-03-27T06:33
крокус сити холл
происшествия
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КРАСНОГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Бойцы с антидроновыми ружьями появились среди сотрудников полиции, стоящих в оцеплении у "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошел теракт, передает корреспондент РИА Новости. По словам полицейского, с которым удалось пообщаться корреспонденту, с помощью таких ружей можно сбивать как дроны типа DJI Mavic, так и FPV-дроны. С чем связано такое усиление оцепления, собеседник агентства не уточнил. В оцеплении у "Крокус сити холла" стоят минимум два бойца с такого типа ружьями.
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крокус сити холл, происшествия
Крокус Сити Холл, Происшествия
В оцеплении у "Крокус Сити Холла" появились бойцы с антидроновыми ружьями

Ряды сотрудников полиции около "Крокуса" пополнили бойцы с антидроновыми ружьями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник полиции и автомобиль следственного комитета РФ у концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Бойцы с антидроновыми ружьями появились среди сотрудников полиции, стоящих в оцеплении у "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошел теракт, передает корреспондент РИА Новости.
По словам полицейского, с которым удалось пообщаться корреспонденту, с помощью таких ружей можно сбивать как дроны типа DJI Mavic, так и FPV-дроны. С чем связано такое усиление оцепления, собеседник агентства не уточнил.
В оцеплении у "Крокус сити холла" стоят минимум два бойца с такого типа ружьями.
 
Крокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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