https://ria.ru/20240327/terakt-1936075208.html

В оцеплении у "Крокус Сити Холла" появились бойцы с антидроновыми ружьями

В оцеплении у "Крокус Сити Холла" появились бойцы с антидроновыми ружьями - РИА Новости, 27.03.2024

В оцеплении у "Крокус Сити Холла" появились бойцы с антидроновыми ружьями

Бойцы с антидроновыми ружьями появились среди сотрудников полиции, стоящих в оцеплении у "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошел теракт, передает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T06:32

2024-03-27T06:32

2024-03-27T06:33

крокус сити холл

происшествия

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КРАСНОГОРСК, 27 мар - РИА Новости. Бойцы с антидроновыми ружьями появились среди сотрудников полиции, стоящих в оцеплении у "Крокус Сити Холла", где 22 марта произошел теракт, передает корреспондент РИА Новости. По словам полицейского, с которым удалось пообщаться корреспонденту, с помощью таких ружей можно сбивать как дроны типа DJI Mavic, так и FPV-дроны. С чем связано такое усиление оцепления, собеседник агентства не уточнил. В оцеплении у "Крокус сити холла" стоят минимум два бойца с такого типа ружьями.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, происшествия