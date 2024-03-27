https://ria.ru/20240327/terakt-1936072821.html

В МИД назвали позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной

В МИД назвали позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной - РИА Новости, 27.03.2024

В МИД назвали позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной

Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле", Вашингтон старается "вывести из-под удара" Украину, заявила... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T05:42

2024-03-27T05:42

2024-03-27T06:03

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

мария захарова

владимир путин

александр бортников

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле", Вашингтон старается "вывести из-под удара" Украину, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию."Они сами себя разоблачили. Они (США — Прим. ред.) же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю", — сказала Захарова.Как отметила дипломат, при отсутствии причастности Киева первые заявления со стороны Вашингтона должны были быть о необходимости расследования и предъявления фактов.Сразу после теракта в пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Позднее в США неоднократно утверждали об отсутствии в деле "украинского следа". В частности, в госдепартаменте США заявили о том, что "никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка".Мария Захарова в ответ усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935944539.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

https://ria.ru/20240325/zakharova-1935782142.html

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россия, украина, мария захарова, владимир путин, александр бортников, в мире, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)