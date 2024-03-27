В МИД назвали позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной
Захарова: позиция США по расследованию теракта в "Крокусе" ангажирована
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на очередь к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта.
Вид на очередь к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта.. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле", Вашингтон старается "вывести из-под удара" Украину, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию.
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"Они сами себя разоблачили. Они (США — Прим. ред.) же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю", — сказала Захарова.
Как отметила дипломат, при отсутствии причастности Киева первые заявления со стороны Вашингтона должны были быть о необходимости расследования и предъявления фактов.
Сразу после теракта в пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Позднее в США неоднократно утверждали об отсутствии в деле "украинского следа". В частности, в госдепартаменте США заявили о том, что "никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка".
Мария Захарова в ответ усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции".
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.