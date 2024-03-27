Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной - РИА Новости, 27.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
05:42 27.03.2024 (обновлено: 06:03 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/terakt-1936072821.html
В МИД назвали позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной
В МИД назвали позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной - РИА Новости, 27.03.2024
В МИД назвали позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной
Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле", Вашингтон старается "вывести из-под удара" Украину, заявила... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:42
2024-03-27T06:03
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
мария захарова
владимир путин
александр бортников
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935656837_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_4057ce4a8ea6d230beb38e42c5414238.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле", Вашингтон старается "вывести из-под удара" Украину, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию.&quot;Они сами себя разоблачили. Они (США — Прим. ред.) же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю&quot;, — сказала Захарова.Как отметила дипломат, при отсутствии причастности Киева первые заявления со стороны Вашингтона должны были быть о необходимости расследования и предъявления фактов.Сразу после теракта в пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Позднее в США неоднократно утверждали об отсутствии в деле "украинского следа". В частности, в госдепартаменте США заявили о том, что "никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка".Мария Захарова в ответ усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935944539.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html
https://ria.ru/20240325/zakharova-1935782142.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935656837_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_7b03d2e11369d23478fac422a1ae95f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мария захарова, владимир путин, александр бортников, в мире, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Александр Бортников, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В МИД назвали позицию США по теракту в "Крокусе" ангажированной

Захарова: позиция США по расследованию теракта в "Крокусе" ангажирована

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на очередь к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта.
Вид на очередь к стихийному мемориалу возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта. - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на очередь к стихийному мемориалу возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия считает очевидно ангажированной позицию США по расследованию теракта в "Крокус Сити Холле", Вашингтон старается "вывести из-под удара" Украину, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что первичные данные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след, спецслужбы будут дорабатывать информацию.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта
26 марта, 15:47
«

"Они сами себя разоблачили. Они (США — Прим. ред.) же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю", — сказала Захарова.

Как отметила дипломат, при отсутствии причастности Киева первые заявления со стороны Вашингтона должны были быть о необходимости расследования и предъявления фактов.
Сразу после теракта в пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Позднее в США неоднократно утверждали об отсутствии в деле "украинского следа". В частности, в госдепартаменте США заявили о том, что "никакого участия Украины в теракте в "Крокусе" не было, и точка".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Заказчики, первые выводы. Путин провел совещание после теракта в "Крокусе"
25 марта, 21:34
Мария Захарова в ответ усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности". Дипломат добавила, что если у Вашингтона нет данных об организаторах теракта, то "Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции".

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Захарова высмеяла заявления госдепа о непричастности Украины к теракту
25 марта, 23:56
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ПутинАлександр БортниковВ миреСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала