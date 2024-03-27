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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Работино и Осокоровки - РИА Новости, 27.03.2024
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13:54 27.03.2024 (обновлено: 14:01 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936155088.html
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Работино и Осокоровки
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Работино и Осокоровки - РИА Новости, 27.03.2024
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Работино и Осокоровки
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и две... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:54
2024-03-27T14:01
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады терробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Осокоровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Работино и Осокоровки

Минобороны: ВСУ потеряли до 40 военных у Работино и Осокоровки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады терробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Осокоровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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