https://ria.ru/20240327/spetsoperatsiya-1936155088.html

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Работино и Осокоровки

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Работино и Осокоровки - РИА Новости, 27.03.2024

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ у Работино и Осокоровки

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и две... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:54

2024-03-27T13:54

2024-03-27T14:01

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады терробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Осокоровка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и две боевые бронированные машины", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935583377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность