https://ria.ru/20240327/sanatorii-1935015102.html
Эксперты рассказали, какие санатории пользуются наибольшим спросом в России
Эксперты рассказали, какие санатории пользуются наибольшим спросом в России - РИА Новости, 27.03.2024
Эксперты рассказали, какие санатории пользуются наибольшим спросом в России
В этом году заметно выросло число бронирований санаторных путевок на лето, сообщает РИА Новости национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T05:04
2024-03-27T05:04
2024-03-27T05:04
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В этом году заметно выросло число бронирований санаторных путевок на лето, сообщает РИА Новости национальный туроператор "Алеан".Традиционно высоким сезоном для такого отдыха считались весна и осень. Сейчас по сравнению с прошлым годом число заказов на лето увеличилось на 15, а то и 30 процентов. Есть направления и со стопроцентным приростом — речь о здравницах в средней полосе России, на Северо-Западе, в Поволжье и на Дальнем Востоке, отметили в пресс-службе туроператора.В частности, по сравнению с прошлогодними бронированиями в марте на лето, на 66 процентов увеличилось количество заказов в оздоровительные учреждения Нальчика, на 40 процентов — в Ленобласть, на 30 процентов — в Минводы и Белокуриху. Интерес к здравницам Башкортостана, Свердловской и Курганской областей вырос почти на 20 процентов.На 16 процентов больше заявок на лечебный отдых в Дагестане, на 14 процентов — в Тюменской области и Подмосковье, на восемь процентов — в Краснодарском крае.Также в два раза выросло количество заявок на каникулы в санаториях Белоруссии.
https://ria.ru/20240320/sanatorii-1934253792.html
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РИА Новости
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Эксперты рассказали, какие санатории пользуются наибольшим спросом в России
Туроператоры отмечают рост бронирования путевок в санатории на лето