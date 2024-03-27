https://ria.ru/20240327/pushkov-1936190700.html

Россия не закрывала двери перед сотрудничеством с Молдавией, заявил Пушков

Россия не закрывала двери перед сотрудничеством с Молдавией, заявил Пушков - РИА Новости, 27.03.2024

Россия не закрывала двери перед сотрудничеством с Молдавией, заявил Пушков

Россия готова выстраивать отношения с теми политическими силами Молдавии, которые ведут себя конструктивно, РФ никогда не закрывала двери перед сотрудничеством... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T15:53

2024-03-27T15:53

2024-03-27T16:48

молдавия

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киев

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возрождение

совет федерации рф

снг

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с теми политическими силами Молдавии, которые ведут себя конструктивно, РФ никогда не закрывала двери перед сотрудничеством с исторически дружественной страной, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. "Отношения между нашими странами переживают очень трудное время. И ответственность за это несут молдавские власти. В политике нынешнего руководства я вижу "ползучую оранжевую революцию". Если в Киеве это прошло через майдан и через госпереворот, то в Молдавии действуют другие механизмы — через выборы приводятся к власти люди, представляющие интересы не столько собственного народа, сколько интересы центров принятия решений, находящихся в других столицах. Это нас не может не тревожить. Тем не менее, мы намерены продолжать выстраивать отношения с теми политическими силами Молдавии, которые понимают важность отношений с Россией. Мы никогда не закрывали для этого двери", - сказал Пушков на встрече с руководством молдавской партии "Возрождение". Пушков отметил, что Россия уделяет "большое внимание и межгосударственным, и межпарламентским отношениям с Молдавией". По его словам, РФ беспокоит то, что Молдавия может стать новой зоной напряженности в Восточной Европе. "Взять проблему Приднестровья. Если я правильно помню, президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2024 году этот вопрос должен быть решен. Как она его собирается решать, если не силовым путем, трудно представить, потому что, насколько мне известно, никаких дипломатических усилий для этого не предпринимается. Либо это голословное утверждение, либо, что нельзя исключить, есть и какие-то весьма опасные планы", - добавил глава комиссии. "Мы видим, что спираль напряженности закручивается все туже. И Молдавия, которая была исторически дружественным нам государством, членом СНГ, все больше и больше вовлекается в антироссийскую политическую авантюру, не дающую гражданам Молдавии ничего, кроме ощущения тревоги и нестабильности. Из-за политики Запада из зоны относительного спокойствия Молдавия рискует превратиться в прифронтовую зону. Это вызывает большое беспокойство", - подчеркнул сенатор. Пушков также отметил, что молдавская партия "Возрождение" занимает конструктивную позицию в вопросах сохранения отношений с Россией. "Мы видим страх тех, кто выступает против хороших отношений между Россией и Молдавией, перед информацией из России и о России, перед любой информацией, не обработанной в пользу Запада. Мы с этим сталкиваемся и в Европе, но особенно прискорбно это видеть в государствах, где исторически присутствовали российские СМИ, где люди в подавляющем большинстве говорят на русском языке и считают его родным", - добавил глава комиссии по информполитике. Позже в разговоре с журналистами Пушков отметил, что разговор с представителями партии вёлся и о том, насколько в молдавском обществе есть запрос на перемены. "Обещания сделать из Молдовы европейский благополучный филиал - имеют некий логический предел. Уже 10 лет обещают, но мало что происходит. Насколько хватит этих обещаний, хватит ли их Санду для того, чтобы вновь избраться президентом Молдавии?" - резюмировал политик.

https://ria.ru/20240326/otnosheniya-1936053392.html

https://ria.ru/20240326/moldaviya-1936027066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, киев, майя санду, алексей пушков, возрождение, совет федерации рф, снг