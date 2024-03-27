https://ria.ru/20240327/probki-1936137464.html
Пробки в Москве достигли семи баллов
Пробки в Москве достигли семи баллов - РИА Новости, 27.03.2024
Пробки в Москве достигли семи баллов
Пробки в Москве в среду днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T12:48
2024-03-27T12:48
2024-03-27T22:05
москва
садовое кольцо (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785282592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_014fce4a20fd2a6bae7ffd1e59813cfb.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пробки в Москве в среду днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения наблюдаются на севере, северо-западе, северо-востоке, юге, юго-востоке.Затруднения наблюдаются на Москворецкой, Раушской, Пречистенской, Космодамианской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце — от Яузского до Чистопрудного бульвара, от Сретенского до Петровского бульвара.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, западе, юге, юго-западе и юго-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на западе.Частично перекрыты Ленинградский проспект, Большой Каменный мост, Кремлевская набережная.
https://ria.ru/20240316/sobaka-1933520324.html
москва
садовое кольцо (москва)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, садовое кольцо (москва)
Москва, Садовое кольцо (Москва)
Пробки в Москве достигли семи баллов
Пробки в Москве в среду днем достигли семи баллов
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пробки в Москве в среду днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо
и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения наблюдаются на севере, северо-западе, северо-востоке, юге, юго-востоке.
Затруднения наблюдаются на Москворецкой, Раушской, Пречистенской, Космодамианской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце — от Яузского до Чистопрудного бульвара, от Сретенского до Петровского бульвара.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, западе, юге, юго-западе и юго-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на западе.
Частично перекрыты Ленинградский проспект, Большой Каменный мост, Кремлевская набережная.