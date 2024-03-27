https://ria.ru/20240327/probki-1936137464.html

Пробки в Москве достигли семи баллов

Пробки в Москве достигли семи баллов - РИА Новости, 27.03.2024

Пробки в Москве достигли семи баллов

Пробки в Москве в среду днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T12:48

2024-03-27T12:48

2024-03-27T22:05

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Пробки в Москве в среду днем достигли семи баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения наблюдаются на севере, северо-западе, северо-востоке, юге, юго-востоке.Затруднения наблюдаются на Москворецкой, Раушской, Пречистенской, Космодамианской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце — от Яузского до Чистопрудного бульвара, от Сретенского до Петровского бульвара.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе, западе, юге, юго-западе и юго-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на западе.Частично перекрыты Ленинградский проспект, Большой Каменный мост, Кремлевская набережная.

https://ria.ru/20240316/sobaka-1933520324.html

москва

садовое кольцо (москва)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, садовое кольцо (москва)