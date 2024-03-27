https://ria.ru/20240327/pristavki-1936148345.html

Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей

Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей - РИА Новости, 27.03.2024

Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, сообщает... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:33

2024-03-27T13:33

2024-03-27T13:34

технологии

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, сообщает пресс-служба Кремля. "Правительству РФ... рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - говорится в сообщении. Срок исполнения - 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240221/igry-1928859424.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин