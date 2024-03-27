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Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей - РИА Новости, 27.03.2024
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13:33 27.03.2024 (обновлено: 13:34 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/pristavki-1936148345.html
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей - РИА Новости, 27.03.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, сообщает... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:33
2024-03-27T13:34
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, сообщает пресс-служба Кремля. "Правительству РФ... рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - говорится в сообщении. Срок исполнения - 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин
Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил рассмотреть вопрос производства игровых приставок и консолей

Путин поручил до 15 июня рассмотреть идею производства приставок и консолей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгровая приставка
Игровая приставка - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Игровая приставка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Правительству РФ... рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям", - говорится в сообщении.
Срок исполнения - 15 июня 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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