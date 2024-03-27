https://ria.ru/20240327/pozhar-1936089063.html

В ликвидации пожара в "Крокусе" участвовали почти 400 сотрудников МЧС

В ликвидации пожара в "Крокусе" участвовали почти 400 сотрудников МЧС - РИА Новости, 27.03.2024

В ликвидации пожара в "Крокусе" участвовали почти 400 сотрудников МЧС

Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта, заявил в своем... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T09:06

2024-03-27T09:06

2024-03-27T09:23

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

сергей собянин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле" после теракта, заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."В дни тяжëлых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплочённости и единства. Без преувеличения - на помощь пришёл весь город. Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в "Крокус Сити Холле", - рассказал Собянин.По его словам, 44 бригады скорых и три медицинских вертолёта были отправлены на место трагедии.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

https://ria.ru/20240327/sled-1936066566.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, сергей собянин