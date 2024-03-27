В Петербурге задержали группу, зарабатывавшую на нелегальной миграции
В Петербурге задержали подозреваемых, проводивших фиктивные экзамены мигрантам
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены мигрантам, ежемесячно заработок на выдаче сертификатов иностранцам приносил почти по 8 миллионов рублей, сообщила журналистам Ирина Волк.
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"Каждый иностранец платил за фиктивную сдачу тестов 15 тысяч рублей. Ежемесячно криминальная схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, коммерческая организация с помощью нанятых работников вузов проводила тестирование иностранцев на знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ, но в реальности "экзаменаторы за денежное вознаграждение беспрепятственно выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов". В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет.
В полицию доставлены 30 жителей Северной столицы, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В офисах филиалов коммерческой организации и по местам проживания фигурантов проведены обыски: изъяты электронные носители, более 3 миллионов рублей, документы.
Полиция устанавливает соучастников и все эпизоды противоправной деятельности.
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