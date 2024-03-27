https://ria.ru/20240327/podozrevaemye-1936216184.html

В Петербурге задержали группу, зарабатывавшую на нелегальной миграции

В Петербурге задержали группу, зарабатывавшую на нелегальной миграции - РИА Новости, 27.03.2024

В Петербурге задержали группу, зарабатывавшую на нелегальной миграции

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены мигрантам, ежемесячно заработок на выдаче сертификатов... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:26

2024-03-27T17:26

2024-03-27T17:51

россия

санкт-петербург

ирина волк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены мигрантам, ежемесячно заработок на выдаче сертификатов иностранцам приносил почти по 8 миллионов рублей, сообщила журналистам Ирина Волк. "Каждый иностранец платил за фиктивную сдачу тестов 15 тысяч рублей. Ежемесячно криминальная схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, коммерческая организация с помощью нанятых работников вузов проводила тестирование иностранцев на знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ, но в реальности "экзаменаторы за денежное вознаграждение беспрепятственно выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов". В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет. В полицию доставлены 30 жителей Северной столицы, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В офисах филиалов коммерческой организации и по местам проживания фигурантов проведены обыски: изъяты электронные носители, более 3 миллионов рублей, документы.Полиция устанавливает соучастников и все эпизоды противоправной деятельности.

https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html

https://ria.ru/20231213/peterburg-1915487009.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, ирина волк, происшествия