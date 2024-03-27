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В Петербурге задержали группу, зарабатывавшую на нелегальной миграции - РИА Новости, 27.03.2024
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17:26 27.03.2024 (обновлено: 17:51 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/podozrevaemye-1936216184.html
В Петербурге задержали группу, зарабатывавшую на нелегальной миграции
В Петербурге задержали группу, зарабатывавшую на нелегальной миграции - РИА Новости, 27.03.2024
В Петербурге задержали группу, зарабатывавшую на нелегальной миграции
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены мигрантам, ежемесячно заработок на выдаче сертификатов... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:26
2024-03-27T17:51
россия
санкт-петербург
ирина волк
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены мигрантам, ежемесячно заработок на выдаче сертификатов иностранцам приносил почти по 8 миллионов рублей, сообщила журналистам Ирина Волк. "Каждый иностранец платил за фиктивную сдачу тестов 15 тысяч рублей. Ежемесячно криминальная схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, коммерческая организация с помощью нанятых работников вузов проводила тестирование иностранцев на знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ, но в реальности "экзаменаторы за денежное вознаграждение беспрепятственно выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов". В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет. В полицию доставлены 30 жителей Северной столицы, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В офисах филиалов коммерческой организации и по местам проживания фигурантов проведены обыски: изъяты электронные носители, более 3 миллионов рублей, документы.Полиция устанавливает соучастников и все эпизоды противоправной деятельности.
https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html
https://ria.ru/20231213/peterburg-1915487009.html
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россия, санкт-петербург, ирина волк, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Происшествия
В Петербурге задержали группу, зарабатывавшую на нелегальной миграции

В Петербурге задержали подозреваемых, проводивших фиктивные экзамены мигрантам

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены мигрантам, ежемесячно заработок на выдаче сертификатов иностранцам приносил почти по 8 миллионов рублей, сообщила журналистам Ирина Волк.
«
"Каждый иностранец платил за фиктивную сдачу тестов 15 тысяч рублей. Ежемесячно криминальная схема приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале.
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По ее словам, коммерческая организация с помощью нанятых работников вузов проводила тестирование иностранцев на знания истории России, русского языка и основ законодательства РФ, но в реальности "экзаменаторы за денежное вознаграждение беспрепятственно выдавали мигрантам сертификаты о прохождении тестов". В последующем эти документы использовались приезжими для постановки на миграционный учет.
В полицию доставлены 30 жителей Северной столицы, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В офисах филиалов коммерческой организации и по местам проживания фигурантов проведены обыски: изъяты электронные носители, более 3 миллионов рублей, документы.
Полиция устанавливает соучастников и все эпизоды противоправной деятельности.
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