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Путин рассказал, где рождается истинный патриотизм - РИА Новости, 27.03.2024
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19:35 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/patriotizm-1936246323.html
Путин рассказал, где рождается истинный патриотизм
Путин рассказал, где рождается истинный патриотизм - РИА Новости, 27.03.2024
Путин рассказал, где рождается истинный патриотизм
Президент РФ Владимир Путин на встрече с деятелями культуры в Торжке в Тверской области заявил, что именно на местах рождается истинный глубокий, не "квасной"... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:35
2024-03-27T19:35
россия
торжок
новосибирск
владимир путин
мариинский театр
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ТОРЖОК (Тверская обл.) - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с деятелями культуры в Торжке в Тверской области заявил, что именно на местах рождается истинный глубокий, не "квасной" патриотизм. "Что касается больших городов, сельской местности, то это, конечно, особая стезя, я прекрасно отдаю себе в этом отчёт. Это, во-первых, работа непосредственно с людьми... Вся культура связана с работой с людьми. Я вот вчера вручал лауреатские значки и молодые люди, совсем молодые деятели культуры говорят о том, что они, особенно в период пандемии, скучали по зрителям, зрители по ним. Это, конечно, прямое общение с людьми, но и с носителями этой культуры, с теми, кто гордится, что они часть этой культуры", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области. Говоря о взаимодействии работников культуры на местах, в регионах с людьми, президент отметил, что в этом случае "это прямое общение, непосредственное, и это очень важно". "Потому что поехать, скажем, в Большой или Мариинский театр или куда-то даже в Новосибирск в Сибири, не каждый может, а прийти в библиотеку или музей местный, вот как я сейчас побывал в вашем музее, посмотреть, почувствовать себя частью истории, своего народа, своего края, своей малой родины, вот здесь всё и рождается. Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там "квасной", а такой глубокий патриотизм", - сказал Путин. И в этом смысле, подчеркнул он, "это очень важная миссия". "Я хотел бы вас за это всех поблагодарить", - сказал президент.
https://ria.ru/20240327/putin-1936242910.html
https://ria.ru/20240327/putin-1936234943.html
россия
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россия, торжок, новосибирск, владимир путин, мариинский театр
Россия, Торжок, Новосибирск, Владимир Путин, Мариинский театр
Путин рассказал, где рождается истинный патриотизм

Путин на встрече в Торжке: здесь рождается истинный, не "квасной" патриотизм

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ТОРЖОК (Тверская обл.) - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с деятелями культуры в Торжке в Тверской области заявил, что именно на местах рождается истинный глубокий, не "квасной" патриотизм.
«
"Что касается больших городов, сельской местности, то это, конечно, особая стезя, я прекрасно отдаю себе в этом отчёт. Это, во-первых, работа непосредственно с людьми... Вся культура связана с работой с людьми. Я вот вчера вручал лауреатские значки и молодые люди, совсем молодые деятели культуры говорят о том, что они, особенно в период пандемии, скучали по зрителям, зрители по ним. Это, конечно, прямое общение с людьми, но и с носителями этой культуры, с теми, кто гордится, что они часть этой культуры", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Президент РФ Владимир Путин посещает выставочный комплекс Музейные ряды Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Говоря о взаимодействии работников культуры на местах, в регионах с людьми, президент отметил, что в этом случае "это прямое общение, непосредственное, и это очень важно".
«
"Потому что поехать, скажем, в Большой или Мариинский театр или куда-то даже в Новосибирск в Сибири, не каждый может, а прийти в библиотеку или музей местный, вот как я сейчас побывал в вашем музее, посмотреть, почувствовать себя частью истории, своего народа, своего края, своей малой родины, вот здесь всё и рождается. Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там "квасной", а такой глубокий патриотизм", - сказал Путин.
И в этом смысле, подчеркнул он, "это очень важная миссия". "Я хотел бы вас за это всех поблагодарить", - сказал президент.
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РоссияТоржокНовосибирскВладимир ПутинМариинский театр
 
 
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