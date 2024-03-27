Путин рассказал, где рождается истинный патриотизм
Путин на встрече в Торжке: здесь рождается истинный, не "квасной" патриотизм
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ТОРЖОК (Тверская обл.) - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с деятелями культуры в Торжке в Тверской области заявил, что именно на местах рождается истинный глубокий, не "квасной" патриотизм.
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"Что касается больших городов, сельской местности, то это, конечно, особая стезя, я прекрасно отдаю себе в этом отчёт. Это, во-первых, работа непосредственно с людьми... Вся культура связана с работой с людьми. Я вот вчера вручал лауреатские значки и молодые люди, совсем молодые деятели культуры говорят о том, что они, особенно в период пандемии, скучали по зрителям, зрители по ним. Это, конечно, прямое общение с людьми, но и с носителями этой культуры, с теми, кто гордится, что они часть этой культуры", - сказал Путин на встрече с работниками культуры Тверской области.
Говоря о взаимодействии работников культуры на местах, в регионах с людьми, президент отметил, что в этом случае "это прямое общение, непосредственное, и это очень важно".
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"Потому что поехать, скажем, в Большой или Мариинский театр или куда-то даже в Новосибирск в Сибири, не каждый может, а прийти в библиотеку или музей местный, вот как я сейчас побывал в вашем музее, посмотреть, почувствовать себя частью истории, своего народа, своего края, своей малой родины, вот здесь всё и рождается. Здесь рождается истинный, настоящий, не какой-то там "квасной", а такой глубокий патриотизм", - сказал Путин.
И в этом смысле, подчеркнул он, "это очень важная миссия". "Я хотел бы вас за это всех поблагодарить", - сказал президент.