https://ria.ru/20240327/kiberterrorist-1936247098.html
В Приднестровье 15-летний кибертеррорист пойдет под суд
В Приднестровье 15-летний кибертеррорист пойдет под суд - РИА Новости, 27.03.2024
В Приднестровье 15-летний кибертеррорист пойдет под суд
В Приднестровье направили в суд уголовное дело 15-летнего жителя Рыбницы, направившего с домашнего компьютера сообщения о минировании родной школы и еще... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T19:40
2024-03-27T19:40
2024-03-27T19:40
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ТИРАСПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. В Приднестровье направили в суд уголовное дело 15-летнего жителя Рыбницы, направившего с домашнего компьютера сообщения о минировании родной школы и еще нескольких учебных заведений в своем городе, сообщает пресс-служба прокуратуры непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "Прокурор города Рыбница и Рыбницкого района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего местного жителя, который обвиняется в двух эпизодах заведомо ложного сообщения о минировании ряда рыбницких школ", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в сентябре 2023 года подросток направил c домашнего компьютера на электронную почту местной администрации, а также в администрации президента и парламента ПМР и другие госучреждения заведомо ложное сообщение о минировании городской школы № 10, в которой он учился. Спустя два дня по тем же адресам фигурант отправил сообщение о минировании еще нескольких школ в Рыбнице. Это повлекло за собой экстренную эвакуацию учеников и преподавателей, учебный процесс был сорван. Как пояснил подросток в ходе следствия, таким образом он хотел избавить себя и других школьников от необходимости ходить в школу и добивался перевода образовательных учреждений на режим удаленного обучения.
https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html
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в мире, рыбница
В Приднестровье 15-летний кибертеррорист пойдет под суд
В ПМР направили в суд дело 15-летнего кибертеррориста, уставшего ходить в школу
ТИРАСПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. В Приднестровье направили в суд уголовное дело 15-летнего жителя Рыбницы, направившего с домашнего компьютера сообщения о минировании родной школы и еще нескольких учебных заведений в своем городе, сообщает пресс-служба прокуратуры непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
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"Прокурор города Рыбница и Рыбницкого района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15-летнего местного жителя, который обвиняется в двух эпизодах заведомо ложного сообщения о минировании ряда рыбницких школ", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в сентябре 2023 года подросток направил c домашнего компьютера на электронную почту местной администрации, а также в администрации президента и парламента ПМР и другие госучреждения заведомо ложное сообщение о минировании городской школы № 10, в которой он учился. Спустя два дня по тем же адресам фигурант отправил сообщение о минировании еще нескольких школ в Рыбнице. Это повлекло за собой экстренную эвакуацию учеников и преподавателей, учебный процесс был сорван.
Как пояснил подросток в ходе следствия, таким образом он хотел избавить себя и других школьников от необходимости ходить в школу и добивался перевода образовательных учреждений на режим удаленного обучения.