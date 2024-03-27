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Европе много лет придется жить с угрозой из России, заявил шведский посол - РИА Новости, 27.03.2024
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13:02 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/evropa-1936141244.html
Европе много лет придется жить с угрозой из России, заявил шведский посол
Европе много лет придется жить с угрозой из России, заявил шведский посол - РИА Новости, 27.03.2024
Европе много лет придется жить с угрозой из России, заявил шведский посол
Посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф заявил в интервью изданию Politico, что Европе на протяжении десятилетий придется жить с якобы "угрозой из России". РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:02
2024-03-27T13:02
россия
в мире
швеция
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф заявил в интервью изданию Politico, что Европе на протяжении десятилетий придется жить с якобы "угрозой из России". Вернхофф напомнил, что в стратегической концепции альянса РФ характеризуется как "очевидная военная угроза". "Я думаю, что нам придется с этим жить на протяжении десятилетий", - добавил посол. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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россия, в мире, швеция, евросоюз, нато
Россия, В мире, Швеция, Евросоюз, НАТО
Европе много лет придется жить с угрозой из России, заявил шведский посол

Посол Швеции при НАТО: Европе десятилетия придется жить с угрозой из России

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Посол Швеции при НАТО Аксель Вернхофф заявил в интервью изданию Politico, что Европе на протяжении десятилетий придется жить с якобы "угрозой из России".
Вернхофф напомнил, что в стратегической концепции альянса РФ характеризуется как "очевидная военная угроза". "Я думаю, что нам придется с этим жить на протяжении десятилетий", - добавил посол.
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22 февраля, 09:50
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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16 марта, 08:00
 
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