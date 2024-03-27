https://ria.ru/20240327/delo-1936272122.html

Уголовное дело против главы Гагаузии передадут в суд на следующей неделе

Уголовное дело против главы Гагаузии передадут в суд на следующей неделе - РИА Новости, 27.03.2024

Уголовное дело против главы Гагаузии передадут в суд на следующей неделе

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила о скорой передаче в суд материалов уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:38

2024-03-27T22:38

2024-03-27T22:38

в мире

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила о скорой передаче в суд материалов уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул. "Прокурор, который ведет дело Гуцул, завершил процедуру сбора доказательной базы, он знакомит сторону защиты с материалами дела. Само досье будет передано в суд уже на следующей неделе", - сказала Драгалин в среду вечером в интервью кишиневскому телеканалу Jurnal TV. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934102445.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз