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Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить национализацию заводов группы - РИА Новости, 27.03.2024
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17:09 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/chemk-1936213093.html
Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить национализацию заводов группы
Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить национализацию заводов группы - РИА Новости, 27.03.2024
Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить национализацию заводов группы
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:09
2024-03-27T17:09
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
свердловская область
челябинская область
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ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и предприятия Кузнецкие ферросплавы, сообщили РИА Новости в судебном органе. "Вынесено постановление: "Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", – сказали в суде. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон". Надзорное ведомство посчитало, что в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Юрий Антипов и его супруга Людмила в марте подали апелляцию на решение арбитража.
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, свердловская область, челябинская область
Происшествия, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Свердловская область, Челябинская область
Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить национализацию заводов группы

Апелляционный суд отклонил жалобу на передачу заводов группы ЧЭМК государству

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский электрометаллургический комбинат
Челябинский электрометаллургический комбинат - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Челябинский электрометаллургический комбинат. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и предприятия Кузнецкие ферросплавы, сообщили РИА Новости в судебном органе.
"Вынесено постановление: "Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", – сказали в суде.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон". Надзорное ведомство посчитало, что в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Юрий Антипов и его супруга Людмила в марте подали апелляцию на решение арбитража.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Источник: владельца ЧЭМК отвезли на допрос по делу о мошенничестве
26 февраля, 17:43
 
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