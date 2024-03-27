https://ria.ru/20240327/chemk-1936213093.html

Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить национализацию заводов группы

Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить национализацию заводов группы - РИА Новости, 27.03.2024

Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить национализацию заводов группы

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:09

2024-03-27T17:09

2024-03-27T17:09

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

свердловская область

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ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и предприятия Кузнецкие ферросплавы, сообщили РИА Новости в судебном органе. "Вынесено постановление: "Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", – сказали в суде. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон". Надзорное ведомство посчитало, что в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Юрий Антипов и его супруга Людмила в марте подали апелляцию на решение арбитража.

https://ria.ru/20240226/chemk-1929612196.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, свердловская область, челябинская область