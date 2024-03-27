Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить национализацию заводов группы
Апелляционный суд отклонил жалобу на передачу заводов группы ЧЭМК государству
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЧелябинский электрометаллургический комбинат
Челябинский электрометаллургический комбинат. Архивное фото
ПЕРМЬ, 27 мар - РИА Новости. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и предприятия Кузнецкие ферросплавы, сообщили РИА Новости в судебном органе.
"Вынесено постановление: "Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", – сказали в суде.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон". Надзорное ведомство посчитало, что в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Юрий Антипов и его супруга Людмила в марте подали апелляцию на решение арбитража.
Источник: владельца ЧЭМК отвезли на допрос по делу о мошенничестве
26 февраля, 17:43