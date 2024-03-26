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Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия - РИА Новости, 26.03.2024
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20:53 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/turtsiya-1936040164.html
Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия
Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия - РИА Новости, 26.03.2024
Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия
Министерство торговли Турции опровергло во вторник сообщения ряда СМИ о поставках Израилю боеприпасов и оружия, назвало их манипуляциями. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:53
2024-03-26T20:53
в мире
израиль
турция
биньямин нетаньяху
хамас
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Министерство торговли Турции опровергло во вторник сообщения ряда СМИ о поставках Израилю боеприпасов и оружия, назвало их манипуляциями. "Очевидно, что произведена манипуляция подзаголовками тарифной сетки таможенной службы с целью направить общественное мнение в нужное русло. Эти новости, распространенные иностранными сайтами, нацелены на манипуляции и не отражают действительность", - заявило министерство. Ряд СМИ сообщили, ссылаясь на бюро статистики Турции (TÜİK), что Анкара якобы поставила Израилю в январе взрывчатые вещества и порох, оружие и боеприпасы. Министерство торговли в пресс-релизе разъяснило, что под взрывчатыми веществами подразумевались "жидкое топливо и газ для зажигалок", а под оружием и боеприпасами - "запчасти для охотничьих ружей, а также рыболовные снасти, такие как гарпуны". В то же время министерство обороны Турции распространило заявление, в котором опровергло сообщения СМИ о каком-либо сотрудничестве с Израилем. "Турция всегда поддерживает Палестину и не может заниматься какой-либо деятельностью, направленной на нанесение ущерба Палестине... между МО Турции и Израилем нет какого-либо сотрудничества в сфере обучения военных, учениях, оборонной промышленности", - заявило минобороны. Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьера Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
https://ria.ru/20240326/ritorika-1936027740.html
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израиль
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в мире, израиль, турция, биньямин нетаньяху, хамас, анкара (провинция)
В мире, Израиль, Турция, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Анкара (провинция)
Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия

Турция назвала сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия манипуляциями

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Министерство торговли Турции опровергло во вторник сообщения ряда СМИ о поставках Израилю боеприпасов и оружия, назвало их манипуляциями.
«
"Очевидно, что произведена манипуляция подзаголовками тарифной сетки таможенной службы с целью направить общественное мнение в нужное русло. Эти новости, распространенные иностранными сайтами, нацелены на манипуляции и не отражают действительность", - заявило министерство.
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Ряд СМИ сообщили, ссылаясь на бюро статистики Турции (TÜİK), что Анкара якобы поставила Израилю в январе взрывчатые вещества и порох, оружие и боеприпасы.
Министерство торговли в пресс-релизе разъяснило, что под взрывчатыми веществами подразумевались "жидкое топливо и газ для зажигалок", а под оружием и боеприпасами - "запчасти для охотничьих ружей, а также рыболовные снасти, такие как гарпуны".
В то же время министерство обороны Турции распространило заявление, в котором опровергло сообщения СМИ о каком-либо сотрудничестве с Израилем.
«
"Турция всегда поддерживает Палестину и не может заниматься какой-либо деятельностью, направленной на нанесение ущерба Палестине... между МО Турции и Израилем нет какого-либо сотрудничества в сфере обучения военных, учениях, оборонной промышленности", - заявило минобороны.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьера Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
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В миреИзраильТурцияБиньямин НетаньяхуХАМАСАнкара (провинция)
 
 
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