https://ria.ru/20240326/turtsiya-1936040164.html

Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия

Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия - РИА Новости, 26.03.2024

Турция опровергла сообщения о поставках Израилю боеприпасов и оружия

Министерство торговли Турции опровергло во вторник сообщения ряда СМИ о поставках Израилю боеприпасов и оружия, назвало их манипуляциями. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:53

2024-03-26T20:53

2024-03-26T20:53

в мире

израиль

турция

биньямин нетаньяху

хамас

анкара (провинция)

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СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Министерство торговли Турции опровергло во вторник сообщения ряда СМИ о поставках Израилю боеприпасов и оружия, назвало их манипуляциями. "Очевидно, что произведена манипуляция подзаголовками тарифной сетки таможенной службы с целью направить общественное мнение в нужное русло. Эти новости, распространенные иностранными сайтами, нацелены на манипуляции и не отражают действительность", - заявило министерство. Ряд СМИ сообщили, ссылаясь на бюро статистики Турции (TÜİK), что Анкара якобы поставила Израилю в январе взрывчатые вещества и порох, оружие и боеприпасы. Министерство торговли в пресс-релизе разъяснило, что под взрывчатыми веществами подразумевались "жидкое топливо и газ для зажигалок", а под оружием и боеприпасами - "запчасти для охотничьих ружей, а также рыболовные снасти, такие как гарпуны". В то же время министерство обороны Турции распространило заявление, в котором опровергло сообщения СМИ о каком-либо сотрудничестве с Израилем. "Турция всегда поддерживает Палестину и не может заниматься какой-либо деятельностью, направленной на нанесение ущерба Палестине... между МО Турции и Израилем нет какого-либо сотрудничества в сфере обучения военных, учениях, оборонной промышленности", - заявило минобороны. Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл израильского премьера Биньямина Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.

https://ria.ru/20240326/ritorika-1936027740.html

https://ria.ru/20240325/obmen-1935559280.html

израиль

турция

анкара (провинция)

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в мире, израиль, турция, биньямин нетаньяху, хамас, анкара (провинция)