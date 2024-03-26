https://ria.ru/20240326/starlink-1935795831.html

СМИ: терминалы Starlink можно купить на черном рынке по всему миру

СМИ: терминалы Starlink можно купить на черном рынке по всему миру - РИА Новости, 26.03.2024

СМИ: терминалы Starlink можно купить на черном рынке по всему миру

Интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска можно незаконно купить во многих частях мира, где они официально не... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T04:49

2024-03-26T04:49

2024-03-26T04:49

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судан

дубай

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spacex

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Интернет-терминалы Starlink от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска можно незаконно купить во многих частях мира, где они официально не продаются или не работают, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Расследование… выявило многочисленные примеры незаконной продажи и активации комплектов Starlink. То, как их перевозят контрабандой, а также явная доступность Starlink на черном рынке, указывает, что их злонамеренное использование - это систематическая глобальная проблема", - пишет агентство по итогам собственного расследования. Как сообщили агентству неназванные западные дипломаты, терминалы Starlink можно купить в Судане, где ими пользуются, в частности, противостоящие правительственной армии Силы быстрого реагирования. По данным агентства, суданские дельцы регистрируют терминалы в Дубае, после чего их на самолете перевозят в Уганду, откуда комплекты Starlink попадают на север в Судан по наземным маршрутам. По словам одного из местных торговцев, "люди платят по два-три доллара в час" за доступ в интернет, так что это "очень хороший бизнес". Кроме того, терминалы продают в находящейся под санкциями США Венесуэле, хотя на карте интернет-покрытия отмечается, что в этой стране Starlink не работает, пишет Блумберг. В ЮАР власти страны пока не одобрили использование интернета от Маска, однако торговля Starlink "процветает" благодаря группам в соцсетях, где продавцы предлагают комплекты, активированные в соседнем Мозамбике, где их использование легально. Даже если SpaceX блокирует незаконно активированные терминалы, дельцы перерегистрируют их в третьих странах и активируют повторно. По словам бывшего чиновника из правительства США, администрация президента США Джо Байдена может ужесточить экспортный контроль, чтобы терминалы Маска "не попадали в руки врагов Америки".

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html

https://ria.ru/20240214/starlink-1927378366.html

https://ria.ru/20240214/starlink-1927446721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, судан, дубай, илон маск, джо байден, spacex