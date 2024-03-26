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Рамадан 2024 в России: когда начало и конец праздника
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Религия
 
16:38 26.03.2024 (обновлено: 16:39 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/ramadan-1928267663.html
Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции
Рамадан 2024 в России: когда начало и конец праздника
Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции
Рамадан (тюрк. Рамазан) – священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост. Когда начнется и сколько продлится Рамадан в России в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:38
2024-03-26T16:39
религия
россия
мекка
религиозные праздники
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Рамадан (тюрк. Рамазан) – священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост. Когда начнется и сколько продлится Рамадан в России в 2024 году – в материале РИА Новости.Месяц Рамадан 2024 в РоссииРамадан — священный месяц в календаре мусульман. Рамадан считается одним из пяти столпов ислама – одной из пяти священных основ религии для каждого верующего.Когда начинается и заканчивается постРамадан — это девятый месяц мусульманского лунного календаря. Традиционно его начало отсчитывают с появления луны. При этом нет строго фиксированной даты – начало ежегодно приходится на разное время. Все дело в особенности лунного календаря: он на 11 дне короче, чем Григорианский. Из-за чего Рамадан каждый год наступает на 11 дней раньше, чем в прошлый раз.В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других – непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных богословов. В исламе допускаются допускает оба варианта, в связи с чем дата начала священного месяца в разных странах может отличаться.В России в 2024 году Рамадан наступит 10 марта с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 11 марта, а последний продлится до вечера 8 апреля.Суть и история священного праздника у мусульманВ период месяца Рамадан мусульмане соблюдают пост, который считается одним из самых строгих среди всех религий. Само арабское слово "саум", то есть пост, означает "полное воздержание".Пост предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении заветов Аллаха. Преднамеренное нарушение поста считается грехом. Его соблюдение настолько важно, что мусульмане уверены: за тех, кто при жизни не успел восполнить пропущенные дни поста, компенсировать это должны будут их потомки.Верующие неизменно помнят, что первые стихи Корана (священная книга мусульман) были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в пещере Хира, расположенной в окрестностях Мекки.В период поста в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, предаваться всяческим удовольствия и развлечениям. Дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, а также благотворительности.Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих) – обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).Принимать пищу и пить разрешается лишь до восхода и после захода солнца. Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благое дело.Последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах духовного поклонения. В это время многие мужчины совершают итикаф (духовное уединение) и стараются как можно чаще бывать в мечети.Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – "праздник разговения", а по-тюркски – Ураза-байрам).Почему имеет несколько названийЧасто можно услышать два варианта названия священного месяца: "Рамадан" и "Рамазан". Это не противоречит значению, однако с точки зрения филологии правильно говорить "Рамадан". Все дело в букве "дад" – она есть только в арабском языке и не имеет схожих по произношению аналогов.Вариант через букву "з" пришел к из тюркских языков. И многие народы — например, в России татары и башкиры – до сих пор используют именно его. Также тюркские народы называют строгий пост "Ураза".Как встречают великий месяц РамаданВ период священного месяца Рамадан в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, сокращается рабочий день, усиливаются религиозные настроения, повседневная жизнь сдвигается на вечернее и ночное время суток.Что можно и нельзя делатьВ священный меся Рамадан запрещается:И, наоборот, дозволяется:Кто может не соблюдать запреты на РамазанСоблюдать пост должны совершеннолетние (в соответствии с мусульманским пониманием этого явления), дееспособные и физически здоровые люди, которые могут долгое время воздерживаться от еды и воды. Особенно тщательно поститься советуют женщинам.А вот беременные и кормящие женщины, женщины во время менструации, а также путники и люди, страдающие от каких-либо заболеваний, от поста освобождаются. Пожилые люди могут соблюдать пост по своему усмотрению.Однако временно освобожденные от поста обязаны возместить его впоследствии, а нарушившие пост – покаяться.Особенность Ночи Предопределения (аль-Кадр)Наиболее важной из последних десяти ночей священного месяца Рамадан считается ночь на 27 Рамадана (в 2024 году ее будут отмечать с 5 на 6 апреля) – "Лейлат аль-кадр" ("ночь могущества" или "ночь предопределения"). Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу каждого человека.Как лучше есть на сухур и ифтарВ Коране говорится, что "поститься следует считанное количество дней". Верующие мусульмане в течение месяца отказываются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура до ифтара.Сухур — это первый прием пищи: еедят перед молитвой — фаджр – до наступления рассвета. Для мусульман сухур желательно совершить накануне первых признаков рассвета, так как вознаграждение (саваб) от Аллаха за пост в таком случае будет гораздо больше.Если постящийся не поест до рассвета, то его пост по-прежнему остается действительным. Но он потеряет некоторую часть вознаграждения, так как не совершит одно из действий, относящихся к Сунне пророка Мухаммада.Ифтар — это второй за сутки прием пищи. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. И начинается сразу после захода солнца. Откладывать вечерний прием пищи на более позднее время нежелательно.Разговляться предпочтительно финиками или водой. Ведь пророк Мухаммед сказал: "Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает".
https://ria.ru/20240108/khalyal-1918995847.html
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россия, мекка, религиозные праздники
Религия, Россия, Мекка, Религиозные праздники

Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции

© РИА Новости / Евгений БиятовРамадан
Рамадан - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оглавление
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Рамадан (тюрк. Рамазан) – священный месяц для всех мусульман, когда необходимо соблюдать строгий пост. Когда начнется и сколько продлится Рамадан в России в 2024 году – в материале РИА Новости.

Месяц Рамадан 2024 в России

Рамадан — священный месяц в календаре мусульман. Рамадан считается одним из пяти столпов ислама – одной из пяти священных основ религии для каждого верующего.

Когда начинается и заканчивается пост

Рамадан — это девятый месяц мусульманского лунного календаря. Традиционно его начало отсчитывают с появления луны. При этом нет строго фиксированной даты – начало ежегодно приходится на разное время. Все дело в особенности лунного календаря: он на 11 дне короче, чем Григорианский. Из-за чего Рамадан каждый год наступает на 11 дней раньше, чем в прошлый раз.
В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других – непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных богословов. В исламе допускаются допускает оба варианта, в связи с чем дата начала священного месяца в разных странах может отличаться.
В России в 2024 году Рамадан наступит 10 марта с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 11 марта, а последний продлится до вечера 8 апреля.
© AP Photo / Dar YasinМужчина из Кашмира молится в первый день Рамадана в Сринагаре
Мужчина из Кашмира молится в первый день Рамадана в Сринагаре - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Dar Yasin
Мужчина из Кашмира молится в первый день Рамадана в Сринагаре

Суть и история священного праздника у мусульман

В период месяца Рамадан мусульмане соблюдают пост, который считается одним из самых строгих среди всех религий. Само арабское слово "саум", то есть пост, означает "полное воздержание".
Пост предписан, чтобы укрепить мусульман в самодисциплине и точном исполнении заветов Аллаха. Преднамеренное нарушение поста считается грехом. Его соблюдение настолько важно, что мусульмане уверены: за тех, кто при жизни не успел восполнить пропущенные дни поста, компенсировать это должны будут их потомки.
Верующие неизменно помнят, что первые стихи Корана (священная книга мусульман) были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в пещере Хира, расположенной в окрестностях Мекки.
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В период поста в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, предаваться всяческим удовольствия и развлечениям. Дневное время должно быть посвящено работе, молитвам, чтению Корана, благочестивым размышлениям и поступкам, а также благотворительности.
Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих) – обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).
Принимать пищу и пить разрешается лишь до восхода и после захода солнца. Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню).
По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благое дело.
Последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому мусульмане проявляют еще большее усердие в актах духовного поклонения. В это время многие мужчины совершают итикаф (духовное уединение) и стараются как можно чаще бывать в мечети.
© РИА Новости / Антон СкрипуновСбор милостыни у Московской соборной мечети
Сбор милостыни у Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Сбор милостыни у Московской соборной мечети
Завершение месяца Рамадан и поста ознаменовывается одним из двух главных мусульманских праздников – Ид аль-Фитр (в переводе с арабского – "праздник разговения", а по-тюркски – Ураза-байрам).

Почему имеет несколько названий

Часто можно услышать два варианта названия священного месяца: "Рамадан" и "Рамазан". Это не противоречит значению, однако с точки зрения филологии правильно говорить "Рамадан". Все дело в букве "дад" – она есть только в арабском языке и не имеет схожих по произношению аналогов.
Вариант через букву "з" пришел к из тюркских языков. И многие народы — например, в России татары и башкиры – до сих пор используют именно его. Также тюркские народы называют строгий пост "Ураза".
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Как встречают великий месяц Рамадан

В период священного месяца Рамадан в мусульманских странах заметно снижается деловая активность, сокращается рабочий день, усиливаются религиозные настроения, повседневная жизнь сдвигается на вечернее и ночное время суток.

Что можно и нельзя делать

В священный меся Рамадан запрещается:
  • курить табак или кальян, а также нюхать табак;
  • намеренно провоцировать рвоту;
  • глотать мокроту, так как это считается питьем;
  • вести половую жизнь.
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И, наоборот, дозволяется:
  • чистить зубы, не глотая при этом воду;
  • глотать слюну;
  • целоваться;
  • сдавать кровь;
  • делать инъекции лекарственных средств (уколы) и вакцинироваться;
  • купаться, контролируя при этом, чтобы вода не попала в рот.

Кто может не соблюдать запреты на Рамазан

Соблюдать пост должны совершеннолетние (в соответствии с мусульманским пониманием этого явления), дееспособные и физически здоровые люди, которые могут долгое время воздерживаться от еды и воды. Особенно тщательно поститься советуют женщинам.
© Sputnik / Ильхам Мустафа | Перейти в медиабанкБлюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку
Блюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Sputnik / Ильхам Мустафа
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Блюдо, приготовленное для вечернего разговения в день праздника Ураза-байрам в Баку
А вот беременные и кормящие женщины, женщины во время менструации, а также путники и люди, страдающие от каких-либо заболеваний, от поста освобождаются. Пожилые люди могут соблюдать пост по своему усмотрению.
Однако временно освобожденные от поста обязаны возместить его впоследствии, а нарушившие пост – покаяться.

Особенность Ночи Предопределения (аль-Кадр)

Наиболее важной из последних десяти ночей священного месяца Рамадан считается ночь на 27 Рамадана (в 2024 году ее будут отмечать с 5 на 6 апреля) – "Лейлат аль-кадр" ("ночь могущества" или "ночь предопределения"). Согласно исламскому вероучению, в эту ночь Всевышний может коренным образом изменить судьбу каждого человека.

Как лучше есть на сухур и ифтар

В Коране говорится, что "поститься следует считанное количество дней". Верующие мусульмане в течение месяца отказываются от любой еды и воды в светлое время суток — от сухура до ифтара.
© AP Photo / Achmad IbrahimИндонезийские мусульмане совершают вечернюю молитву под названием "таравих", посвященную первому кануну священного месяца Рамадан, в мечети Истикляль в Джакарте
Индонезийские мусульмане совершают вечернюю молитву под названием таравих, посвященную первому кануну священного месяца Рамадан, в мечети Истикляль в Джакарте - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Индонезийские мусульмане совершают вечернюю молитву под названием "таравих", посвященную первому кануну священного месяца Рамадан, в мечети Истикляль в Джакарте
Сухур — это первый прием пищи: еедят перед молитвой — фаджр – до наступления рассвета. Для мусульман сухур желательно совершить накануне первых признаков рассвета, так как вознаграждение (саваб) от Аллаха за пост в таком случае будет гораздо больше.
Если постящийся не поест до рассвета, то его пост по-прежнему остается действительным. Но он потеряет некоторую часть вознаграждения, так как не совершит одно из действий, относящихся к Сунне пророка Мухаммада.
Ифтар — это второй за сутки прием пищи. Проводится после вечерней молитвы по местному времени. И начинается сразу после захода солнца. Откладывать вечерний прием пищи на более позднее время нежелательно.
Разговляться предпочтительно финиками или водой. Ведь пророк Мухаммед сказал: "Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдет фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает".
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