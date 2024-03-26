https://ria.ru/20240326/psikhologi-1935957276.html

Московские власти рассказали о работе психологов после теракта в "Крокусе"

Московские власти рассказали о работе психологов после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Московские власти рассказали о работе психологов после теракта в "Крокусе"

Более ста пациентов в приемных отделениях московских больниц, пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле", получили за два дня психологическую помощь,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:32

2024-03-26T16:32

2024-03-26T16:32

теракт в "крокус сити холле"

москва

украина

владимир путин

россия

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более ста пациентов в приемных отделениях московских больниц, пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле", получили за два дня психологическую помощь, сообщается в Telegram-канале департамента труда и социальной защиты населения столицы. В материале уточнили, что психологи социальной службы города в трудную минуту стали надежной опорой и круглосуточно были рядом с жителями, пострадавшими от теракта в "Крокус Сити Холле". "Психологи встречали пациентов во всех приемных отделениях московских больниц и помогали справиться им и их родственникам с острым стрессовым состоянием. За два дня психологическую помощь и поддержку получили более 100 пациентов", - говорится в тексте. В ведомстве добавили, что более 20 психологов ежедневно работают в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Они сопровождают родственников погибших на всех этапах опознания и оформления документов. "Для оперативной помощи в выходные также была усилена работа телефона неотложной психологической помощи населению 051. С готовностью помочь каждому на линии работал весь штат специалистов", - пояснили в публикации. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935683971.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, украина, владимир путин, россия, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус