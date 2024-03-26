https://ria.ru/20240326/provokatsii-1935859005.html

ФСБ предупредила об угрозе провокационных звонков с Украины

ФСБ предупредила об угрозе провокационных звонков с Украины - РИА Новости, 26.03.2024

ФСБ предупредила об угрозе провокационных звонков с Украины

Федеральная служба безопасности призывает предостеречь несовершеннолетних от разговоров с авторами поступающих с Украины провокаций, призывающих к терактам в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:06

2024-03-26T12:06

2024-03-26T12:15

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности призывает предостеречь несовершеннолетних от разговоров с авторами поступающих с Украины провокаций, призывающих к терактам в РФ, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."В связи с резко возросшим после теракта в комплексе "Крокус" количеством телефонных звонков и сообщений, поступающих гражданам России, включая несовершеннолетних, с подменных номеров с территории Украины, содержащих призывы к осуществлению террористических актов на территории Российской Федерации, а именно - в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, а также предложения подросткам за деньги совершать теракт, ЦОС ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации", - говорится в сообщении. В спецслужбе призвали проговорить с несовершеннолетними важность "невступления в разговоры и переписку с подобными абонентами". Подчеркивается, что о всех подобных случаях необходимо немедленно информировать правоохранителей.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность