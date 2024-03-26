https://ria.ru/20240326/pozhar-1935832834.html
После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек
После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек - РИА Новости, 26.03.2024
После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек
Кубанские спасатели в ночь на вторник потушили пожар в частном доме в городе Туапсе, при разборе завалов они обнаружили обгоревшие тела трёх человек, сообщили в РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:53
2024-03-26T10:53
2024-03-26T11:10
происшествия
туапсе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Кубанские спасатели в ночь на вторник потушили пожар в частном доме в городе Туапсе, при разборе завалов они обнаружили обгоревшие тела трёх человек, сообщили в администрации Туапсинского района. "Вчера в 23.50 оператору "Службы - 112" поступила информация о возгорании в частном доме по улице Ереванской в Туапсе. В 00.34 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован. В 00.58 - ликвидирован... При разборе завалов обнаружены три обгоревших трупа", - говорится в сообщении. Личности погибших не установлены, уточняет пресс-служба администрации. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240322/pozhar-1934839662.html
https://ria.ru/20240322/pozhar-1935027187.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, туапсе, краснодарский край
Происшествия, Туапсе, Краснодарский край
После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек
После пожара в частном доме на Кубани обнаружили обгоревшие тела трех человек
КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Кубанские спасатели в ночь на вторник потушили пожар в частном доме в городе Туапсе, при разборе завалов они обнаружили обгоревшие тела трёх человек, сообщили в администрации Туапсинского района.
"Вчера в 23.50 оператору "Службы - 112" поступила информация о возгорании в частном доме по улице Ереванской в Туапсе. В 00.34 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован. В 00.58 - ликвидирован... При разборе завалов обнаружены три обгоревших трупа", - говорится в сообщении.
Личности погибших не установлены, уточняет пресс-служба администрации.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, добавили в пресс-службе.