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После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек - РИА Новости, 26.03.2024
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10:53 26.03.2024 (обновлено: 11:10 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/pozhar-1935832834.html
После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек
После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек - РИА Новости, 26.03.2024
После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек
Кубанские спасатели в ночь на вторник потушили пожар в частном доме в городе Туапсе, при разборе завалов они обнаружили обгоревшие тела трёх человек, сообщили в РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:53
2024-03-26T11:10
происшествия
туапсе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Кубанские спасатели в ночь на вторник потушили пожар в частном доме в городе Туапсе, при разборе завалов они обнаружили обгоревшие тела трёх человек, сообщили в администрации Туапсинского района. "Вчера в 23.50 оператору "Службы - 112" поступила информация о возгорании в частном доме по улице Ереванской в Туапсе. В 00.34 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован. В 00.58 - ликвидирован... При разборе завалов обнаружены три обгоревших трупа", - говорится в сообщении. Личности погибших не установлены, уточняет пресс-служба администрации. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240322/pozhar-1934839662.html
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происшествия, туапсе, краснодарский край
Происшествия, Туапсе, Краснодарский край
После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек

После пожара в частном доме на Кубани обнаружили обгоревшие тела трех человек

© Фото : tuapseregion/TelegramМесто пожара в частном доме в Туапсе. 26 марта 2024
Место пожара в частном доме в Туапсе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : tuapseregion/Telegram
Место пожара в частном доме в Туапсе. 26 марта 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Кубанские спасатели в ночь на вторник потушили пожар в частном доме в городе Туапсе, при разборе завалов они обнаружили обгоревшие тела трёх человек, сообщили в администрации Туапсинского района.
"Вчера в 23.50 оператору "Службы - 112" поступила информация о возгорании в частном доме по улице Ереванской в Туапсе. В 00.34 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован. В 00.58 - ликвидирован... При разборе завалов обнаружены три обгоревших трупа", - говорится в сообщении.
Место пожара в жилом доме в Саратове. 22 марта 2024
В Саратове потушили пожар в пятиэтажном доме
22 марта, 07:22
Личности погибших не установлены, уточняет пресс-служба администрации.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, добавили в пресс-службе.
Место пожара в частном доме в Бижбулякском районе Башкирии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Башкирии потушили пожар в частном доме, где погибли женщина и дети
22 марта, 19:25
 
ПроисшествияТуапсеКраснодарский край
 
 
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