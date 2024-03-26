https://ria.ru/20240326/pozhar-1935832834.html

После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек

После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек - РИА Новости, 26.03.2024

После пожара в доме на Кубани обнаружили тела трех человек

Кубанские спасатели в ночь на вторник потушили пожар в частном доме в городе Туапсе, при разборе завалов они обнаружили обгоревшие тела трёх человек, сообщили в РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:53

2024-03-26T10:53

2024-03-26T11:10

происшествия

туапсе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Кубанские спасатели в ночь на вторник потушили пожар в частном доме в городе Туапсе, при разборе завалов они обнаружили обгоревшие тела трёх человек, сообщили в администрации Туапсинского района. "Вчера в 23.50 оператору "Службы - 112" поступила информация о возгорании в частном доме по улице Ереванской в Туапсе. В 00.34 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован. В 00.58 - ликвидирован... При разборе завалов обнаружены три обгоревших трупа", - говорится в сообщении. Личности погибших не установлены, уточняет пресс-служба администрации. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240322/pozhar-1934839662.html

https://ria.ru/20240322/pozhar-1935027187.html

туапсе

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, туапсе, краснодарский край