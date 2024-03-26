https://ria.ru/20240326/pogibshie-1935800896.html

Число погибших при теракте в "Крокусе" выросло до 139 человек

Число погибших при теракте в "Крокусе" выросло до 139 человек - РИА Новости, 26.03.2024

Число погибших при теракте в "Крокусе" выросло до 139 человек

Результаты расследования указывают, что теракт в "Крокус Сити Холле" был спланирован, погибли 139 человек, сообщил председатель Следственного комитета РФ... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:00

2024-03-26T07:00

2024-03-26T07:02

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

владимир путин

маргарита симоньян

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Результаты расследования указывают, что теракт в "Крокус Сити Холле" был спланирован, погибли 139 человек, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен. В результате нападения погибло 139 человек", - доложил Бастрыкин президенту РФ Владимиру Путину.От огнестрельных ранений в теракте 22 марта в "Крокус Сити Холле" погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, уточнил он."Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека", - добавил Бастрыкин.Полная хронология событийСледствие установило полную хронологию событий в "Крокус Сити Холле", доложил глава СК президенту."Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен", — отметил Бастрыкин.К концертному залу террористы на Renault подъехали в 18.54 мск и стали дожидаться зрителей. В 19.58 они открыли стрельбу из автоматов по посетителям у "Крокуса", рассказал глава СК."Проникнув в холл здания, а затем в помещение концертного зала, они продолжали стрельбу по всем замеченным ими гражданам вне зависимости от пола и возраста", — доложил он Путину.Воспользовавшись бензином в пластиковых бутылках, террористы подожгли концертный зал и в 20.11 покинули здание."Выезжая на легковом автомобиле со стоянки, преступники на высокой скорости совершили наезд на пешеходов — семью с двумя малолетними детьми. Детям причинены тяжкие телесные повреждения, они госпитализированы", — добавил Бастрыкин.Дали показания о заказчикахОбвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке, доложил также глава СК."Задержаны еще три человека, которые оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства", — сказал Бастрыкин.При задержании террористов были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела: Исроила Исломова и двух его сыновей — Аминчона и Диловара.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

https://ria.ru/20240326/terakt-1935791125.html

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https://ria.ru/20240325/spisok-1935755067.html

https://ria.ru/20240326/terakt-1935790115.html

https://ria.ru/20240325/zaderzhanie-1935780093.html

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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Алексей Калабанов

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