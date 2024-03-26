https://ria.ru/20240326/okhotnik-1936014133.html

Под Воронежем задержали охотника, подозреваемого в убийстве женщины

Под Воронежем задержали охотника, подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 26.03.2024

Под Воронежем задержали охотника, подозреваемого в убийстве женщины

Следователи задержали охотника, ставшего подозреваемым в убийстве женщины, которую с огнестрельным ранением головы нашли в поле в Воронежской области, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:21

2024-03-26T19:21

2024-03-26T19:21

происшествия

россия

воронеж

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 26 мар - РИА Новости. Следователи задержали охотника, ставшего подозреваемым в убийстве женщины, которую с огнестрельным ранением головы нашли в поле в Воронежской области, сообщает управление СК РФ по региону. "В результате слаженных и профессиональных действий следователей, следователей-криминалистов регионального управления СК России и сотрудников полиции преступление, совершенное в условиях неочевидности, раскрыто. Установлен подозреваемый – им оказался 32-летний житель города Борисоглебска", - говорится в релизе. По данным следствия, мужчина задержан. На допросе подозреваемый рассказал, что 17 февраля 2024 года он вместе со знакомыми был на охоте, при себе у него имелось охотничье ружье. "В вечернее время, проезжая мимо поля в селе Тихвинка сельского поселения Кутковское, он через прицел увидел силуэт, который принял за животное, и произвел выстрел. О том, что от его действий погибла местная жительница, узнал позднее", - сообщает следствие. Охотничье ружье изъято, следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Ранее следствие информировало о том, что 17 февраля 2024 года в поле неподалеку от улицы Садовая села Тихвинка Грибановского района было обнаружено тело 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в голову. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве. Как информировал Telegram-канал Baza, женщина вместе с мужем хотела собрать кукурузу на поле - пара разделилась, а спустя час муж услышал звук подъезжающего автомобиля и выстрел. Подбежав к супруге, он нашел ее убитой пулей в голову. Кто именно стрелял, он, по собственным словам, не понял.

https://ria.ru/20240326/rebenok-1935947732.html

https://ria.ru/20240316/primore-1933420368.html

россия

воронеж

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происшествия, россия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)