https://ria.ru/20240326/naemniki-1935794477.html
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.03.2024
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо
Иностранные наемники на передовой практически не бывают, так как предпочитают отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T04:05
2024-03-26T04:05
2024-03-26T05:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Иностранные наемники на передовой практически не бывают, так как предпочитают отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."На херсонском направлении наемники встречаются, но их не так много. Как сообщают наши военные, на передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши. Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях", — сказал он.По словам Сальдо, в последние месяцы на херсонском направлении фиксировались только польские наемники, а раньше встречались и грузины. "Из других стран, если кто и присутствует, то в единичных количествах", — подчеркнул губернатор. Польского наемника взяли в плен на линии фронта в Херсонской области в декабре прошлого года. Поляк был ранен и брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. Позже наемник заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой. Поляк также принял решение примкнуть к российским военнослужащим.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934829179.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Польша, Украина
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо
Сальдо: иностранные наемники отсиживаются за спинами боевиков ВСУ