Рейтинг@Mail.ru
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 26.03.2024 (обновлено: 05:45 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/naemniki-1935794477.html
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.03.2024
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо
Иностранные наемники на передовой практически не бывают, так как предпочитают отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T04:05
2024-03-26T05:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
владимир сальдо
вооруженные силы украины
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Иностранные наемники на передовой практически не бывают, так как предпочитают отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;На херсонском направлении наемники встречаются, но их не так много. Как сообщают наши военные, на передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши. Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях&quot;, — сказал он.По словам Сальдо, в последние месяцы на херсонском направлении фиксировались только польские наемники, а раньше встречались и грузины. "Из других стран, если кто и присутствует, то в единичных количествах", — подчеркнул губернатор. Польского наемника взяли в плен на линии фронта в Херсонской области в декабре прошлого года. Поляк был ранен и брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. Позже наемник заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой. Поляк также принял решение примкнуть к российским военнослужащим.
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934829179.html
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
херсонская область
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , в мире, владимир сальдо, вооруженные силы украины, польша, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Польша, Украина
Наемники предпочитают отсиживаться за спинами солдат ВСУ, заявил Сальдо

Сальдо: иностранные наемники отсиживаются за спинами боевиков ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Иностранные наемники на передовой практически не бывают, так как предпочитают отсиживаться за спинами украинских военных на второй-третьей линиях обороны, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"На херсонском направлении наемники встречаются, но их не так много. Как сообщают наши военные, на передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши. Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях", — сказал он.

Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Молдавии подтвердили, что в рядах ВСУ есть молдавские наемники
22 марта, 02:28
По словам Сальдо, в последние месяцы на херсонском направлении фиксировались только польские наемники, а раньше встречались и грузины.
"Из других стран, если кто и присутствует, то в единичных количествах", — подчеркнул губернатор.
Польского наемника взяли в плен на линии фронта в Херсонской области в декабре прошлого года. Поляк был ранен и брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. Позже наемник заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой. Поляк также принял решение примкнуть к российским военнослужащим.
Американский наемник в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В США раскрыли, что Россия устроила американским наемникам на Украине
22 марта, 03:40
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала