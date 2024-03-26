Мурашко заявил о быстрой мобилизации медслужб во время теракта в "Крокусе"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вся медицинская служба быстро мобилизовалась для оказания помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", в больницах есть всё необходимое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Больницы обеспечены всем необходимым. В целом мы видим, что вся медицинская служба быстро мобилизовалась для оказания помощи пострадавшим в "Крокус сити холле". И здесь важен вклад каждого медика, водителя скорой", - сказал Мурашко журналистам.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
крокус, россия, михаил мурашко, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маргарита симоньян
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Россия, Михаил Мурашко, Украина, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Маргарита Симоньян
Мурашко заявил о быстрой мобилизации медслужб во время теракта в "Крокусе"
Мурашко: медслужбы быстро мобилизовалась для помощи пострадавшим в "Крокусе"
Сотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вся медицинская служба быстро мобилизовалась для оказания помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", в больницах есть всё необходимое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"Больницы обеспечены всем необходимым. В целом мы видим, что вся медицинская служба быстро мобилизовалась для оказания помощи пострадавшим в "Крокус сити холле". И здесь важен вклад каждого медика, водителя скорой", - сказал Мурашко журналистам.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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