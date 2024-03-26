https://ria.ru/20240326/krokus-1935882012.html

Мурашко заявил о быстрой мобилизации медслужб во время теракта в "Крокусе"

Мурашко заявил о быстрой мобилизации медслужб во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Мурашко заявил о быстрой мобилизации медслужб во время теракта в "Крокусе"

Вся медицинская служба быстро мобилизовалась для оказания помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", в больницах есть всё необходимое,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:59

2024-03-26T12:59

2024-03-26T12:59

теракт в "крокус сити холле"

крокус

россия

михаил мурашко

украина

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вся медицинская служба быстро мобилизовалась для оказания помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", в больницах есть всё необходимое, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Больницы обеспечены всем необходимым. В целом мы видим, что вся медицинская служба быстро мобилизовалась для оказания помощи пострадавшим в "Крокус сити холле". И здесь важен вклад каждого медика, водителя скорой", - сказал Мурашко журналистам.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935874497.html

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крокус, россия, михаил мурашко, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), маргарита симоньян