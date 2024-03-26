Рейтинг@Mail.ru
Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 26.03.2024 (обновлено: 17:23 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/istyazanie-1935969769.html
Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом
Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом - РИА Новости, 26.03.2024
Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом
Житель Санкт-Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, стал фигурантом уголовного дела об истязании,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:10
2024-03-26T17:23
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, стал фигурантом уголовного дела об истязании, сообщил городской главк СК РФ. "По версии следствия, подозреваемый с 2023 года по настоящее время в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов... систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате указанной квартиры", – говорится в сообщении. Как информирует ГСУСК, девочка уже помещена в социальное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье об истязании, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
https://ria.ru/20231227/golod-1918513197.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом

СК возбудил дело против петербуржца, державшего дочь на цепи и морившего голодом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, стал фигурантом уголовного дела об истязании, сообщил городской главк СК РФ.
"По версии следствия, подозреваемый с 2023 года по настоящее время в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов... систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате указанной квартиры", – говорится в сообщении. Как информирует ГСУСК, девочка уже помещена в социальное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет.
В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье об истязании, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Калуге заочно осудили мать, заморившую сына голодом
27 декабря 2023, 17:15
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала