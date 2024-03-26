https://ria.ru/20240326/istyazanie-1935969769.html

Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом

Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом - РИА Новости, 26.03.2024

Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом

Житель Санкт-Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, стал фигурантом уголовного дела об истязании,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:10

2024-03-26T17:10

2024-03-26T17:23

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, стал фигурантом уголовного дела об истязании, сообщил городской главк СК РФ. "По версии следствия, подозреваемый с 2023 года по настоящее время в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов... систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате указанной квартиры", – говорится в сообщении. Как информирует ГСУСК, девочка уже помещена в социальное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье об истязании, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

https://ria.ru/20231227/golod-1918513197.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)