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Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом
Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом - РИА Новости, 26.03.2024
Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом
Житель Санкт-Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, стал фигурантом уголовного дела об истязании,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:10
2024-03-26T17:10
2024-03-26T17:23
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который держал 12-летнюю дочь на цепи в коммунальной квартире, бил ее и морил голодом, стал фигурантом уголовного дела об истязании, сообщил городской главк СК РФ. "По версии следствия, подозреваемый с 2023 года по настоящее время в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Энтузиастов... систематически наносил побои своей 12-летней дочери, ограничивал ее в приеме пищи, удерживал на цепи в комнате указанной квартиры", – говорится в сообщении. Как информирует ГСУСК, девочка уже помещена в социальное учреждение, угрозы ее жизни и здоровью нет. В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье об истязании, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
https://ria.ru/20231227/golod-1918513197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Петербурга держал дочь на цепи в коммуналке и морил голодом
СК возбудил дело против петербуржца, державшего дочь на цепи и морившего голодом