https://ria.ru/20240326/gost-1935970533.html

Пятимиллионный гость выставки "Россия" посетил резиденцию Деда Мороза

Пятимиллионный гость выставки "Россия" посетил резиденцию Деда Мороза - РИА Новости, 26.03.2024

Пятимиллионный гость выставки "Россия" посетил резиденцию Деда Мороза

Пятимиллионный посетитель международный выставки-форума "Россия", семилетняя Полина Дмитриева посетила резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге вместе с семьей,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:12

2024-03-26T17:12

2024-03-26T17:12

выставка-форум "россия"

вднх

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пятимиллионный посетитель международный выставки-форума "Россия", семилетняя Полина Дмитриева посетила резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге вместе с семьей, сообщили в пресс-службе выставки. "Пятимиллионный посетитель международной выставки-форума "Россия" — семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева отправилась в Великий Устюг. Сертификат на поездку девочке и ее семье предоставили АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и правительство Вологодской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что для Полины и ее семьи подготовили особую экскурсионную программу, в которую вошли посещение терема Деда Мороза, его городской резиденции и зоопарка, также их пригласили на чаепитие с главным зимним волшебником и устроили фотосессию с ним. "Мне все очень понравилось, особенно Дед Мороз - он показал, как умеет делать снежинки, которые никогда не таят. Спасибо большое!" - приводит пресс-служба слова Полины Дмитриевой. Мама Полины добавила, что впечатления от поездки у семьи очень хорошие. "Мы много гуляли, многое успели посмотреть. Мы не ожидали, что здесь будет так красиво, так ярко и морозно. Мы снова окунулись в атмосферу волшебства и сказок, особенно на встрече с Дедом Морозом. Мы хотим поблагодарить организаторов за это путешествие и, конечно же, посоветовать всем обязательно посетить Великий Устюг", — цитирует пресс-служба Светлану Дмитриеву. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

https://ria.ru/20240322/futbol-1934850028.html

https://ria.ru/20240320/vystavka-1934485284.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вднх, москва, выставка-форум "россия"