https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935911389.html
Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса
Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса - РИА Новости, 26.03.2024
Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса
Здоровая, эффективная работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса, которая имеет сегодня особое значение, сообщил президент РФ Владимир Путин в РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:13
2024-03-26T14:13
2024-03-26T14:13
россия
владимир путин
экономика
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929077929_11:0:1892:1058_1920x0_80_0_0_353f5c8a7f38c13fc5e97020c138107b.png
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Здоровая, эффективная работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса, которая имеет сегодня особое значение, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. "Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективная, работающая экономика. Это всегда важно, но сегодня это имеет особое значение", - сказал он.
https://ria.ru/20240326/biznes-1935905623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929077929_246:0:1657:1058_1920x0_80_0_0_cf1a2a74f45226618af6c8a0eb7753a3.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, бизнес
Россия, Владимир Путин, Экономика, Бизнес
Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса
Путин: здоровая работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Здоровая, эффективная работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса, которая имеет сегодня особое значение, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
"Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективная, работающая экономика. Это всегда важно, но сегодня это имеет особое значение", - сказал он.