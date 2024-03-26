https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935911389.html

Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса

Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса - РИА Новости, 26.03.2024

Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса

Здоровая, эффективная работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса, которая имеет сегодня особое значение, сообщил президент РФ Владимир Путин в РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:13

2024-03-26T14:13

2024-03-26T14:13

россия

владимир путин

экономика

бизнес

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Здоровая, эффективная работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса, которая имеет сегодня особое значение, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. "Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективная, работающая экономика. Это всегда важно, но сегодня это имеет особое значение", - сказал он.

https://ria.ru/20240326/biznes-1935905623.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, бизнес