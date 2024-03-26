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Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса - РИА Новости, 26.03.2024
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14:13 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935911389.html
Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса
Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса - РИА Новости, 26.03.2024
Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса
Здоровая, эффективная работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса, которая имеет сегодня особое значение, сообщил президент РФ Владимир Путин в РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:13
2024-03-26T14:13
россия
владимир путин
экономика
бизнес
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Здоровая, эффективная работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса, которая имеет сегодня особое значение, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. "Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективная, работающая экономика. Это всегда важно, но сегодня это имеет особое значение", - сказал он.
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россия, владимир путин, экономика, бизнес
Россия, Владимир Путин, Экономика, Бизнес
Путин назвал здоровую работу экономики одной из задач защиты прав бизнеса

Путин: здоровая работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса

© Администрация президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Администрация президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Здоровая, эффективная работа экономики является одной из задач защиты прав бизнеса, которая имеет сегодня особое значение, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
"Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективная, работающая экономика. Это всегда важно, но сегодня это имеет особое значение", - сказал он.
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