Песков рассказал о недостатках ЕГЭ
Песков: у ЕГЭ есть свои недостатки, но лучше заниматься его совершенствованием
Школьники перед началом ЕГЭ по географии. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Споры о нужности ЕГЭ будут продолжаться, но лучше заниматься его совершенствованием, чем "шарахаться" из стороны в сторону, тем более, что при всех своих недостатках единый госэкзамен позволяет выпускникам из разных уголков России поступать в желаемые вузы и получать путевку в жизнь, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Я уже проходил через ЕГЭ с двумя детьми. Готовились ли они гармонично к этому экзамену на протяжении всей школы? Нет, они натаскивались к ЕГЭ за год. Получается, всё остальное время они могли бы и не учиться в школе. Сегодня, правда, к ЕГЭ добавились новые задания — сочинение и так далее, на это так быстро не натаскаешь. Но при всех недостатках ЕГЭ он даёт возможность детям из разных городов становиться студентами в тех вузах и в тех городах, в которых они хотят учиться, и это очень большое достижение", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
По его словам, благодаря ЕГЭ в сильное учебное заведение попадают сильные дети из разных уголков страны, а талантливая молодёжь получает дорогу в жизнь.
"Сейчас есть новые инициативы в отношении ЕГЭ, президент об этом сказал в послании. Наверняка споры о том, нужен ЕГЭ или нет, будут продолжаться. Но, с моей точки зрения, предпочтительнее заниматься совершенствованием ЕГЭ, приведением его в соответствие с запросами общества, чем шарахаться из одной стороны в другую", - добавил представитель Кремля.