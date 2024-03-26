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Адвокат прокомментировал решение суда в Лондоне по делу Ассанжа - РИА Новости, 26.03.2024
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22:12 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/assanzh-1936048879.html
Адвокат прокомментировал решение суда в Лондоне по делу Ассанжа
Адвокат прокомментировал решение суда в Лондоне по делу Ассанжа - РИА Новости, 26.03.2024
Адвокат прокомментировал решение суда в Лондоне по делу Ассанжа
США будет сложно предоставить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гарантии, которые запросил для него суд Лондона, сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа Карлос... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:12
2024-03-26T22:12
в мире
сша
лондон
джулиан ассанж
wikileaks
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МОНТЕВИДЕО, 26 мар - РИА Новости. США будет сложно предоставить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гарантии, которые запросил для него суд Лондона, сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа Карлос Поведа. "США будет сложно гарантировать то, что просит суд... Гарантировать отсутствие смертной казни гораздо сложнее, потому что, очевидно, это будет зависеть от американской системы правосудия в случае экстрадиции Ассанжа", - сказал он. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля. В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни.
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в мире, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Лондон, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Адвокат прокомментировал решение суда в Лондоне по делу Ассанжа

Адвокат Ассанжа: США будет сложно гарантировать то, что запросил суд Лондона

© AP Photo / Alberto PezzaliАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО, 26 мар - РИА Новости. США будет сложно предоставить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гарантии, которые запросил для него суд Лондона, сообщил РИА Новости адвокат Ассанжа Карлос Поведа.
"США будет сложно гарантировать то, что просит суд... Гарантировать отсутствие смертной казни гораздо сложнее, потому что, очевидно, это будет зависеть от американской системы правосудия в случае экстрадиции Ассанжа", - сказал он.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля.
В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни.
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