https://ria.ru/20240326/assanzh-1935990883.html

Итальянские журналисты поприветствовали решение суда по делу Ассанжа

Итальянские журналисты поприветствовали решение суда по делу Ассанжа - РИА Новости, 26.03.2024

Итальянские журналисты поприветствовали решение суда по делу Ассанжа

Национальная федерация итальянской прессы (FNSI) считает основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа символом свободы информации, его экстрадиция в США лишила бы мир... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:03

2024-03-26T18:03

2024-03-26T18:03

в мире

сша

великобритания

багдад (город)

джулиан ассанж

wikileaks

европейский суд по правам человека (еспч)

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РИМ, 26 мар - РИА Новости. Национальная федерация итальянской прессы (FNSI) считает основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа символом свободы информации, его экстрадиция в США лишила бы мир надежды на эту свободу, заявила генеральный секретарь организации Алессандра Костанте (Alessandra Costante). Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. "Национальная федерация итальянской прессы всегда была и всегда будет на стороне Джулиана Ассанжа, который является столпом свободы информации в мире. Если бы Ассанж был экстрадирован, не было бы никакой надежды на свободу прессы и на священное право и обязанность информировать граждан. Поэтому мы надеемся, что основателя Wikileaks защитит вся Европа", - говорится в заявлении, поступившем в ответ на запрос РИА Новости. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935911084.html

https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

сша

великобритания

багдад (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, великобритания, багдад (город), джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд по правам человека (еспч)