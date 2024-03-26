Итальянские журналисты поприветствовали решение суда по делу Ассанжа
Генсек FNSI: экстрадиция Ассанжа лишила бы мир надежды на свободу прессы
© AP Photo / Alberto PezzaliАкция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне. Архивное фото
РИМ, 26 мар - РИА Новости. Национальная федерация итальянской прессы (FNSI) считает основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа символом свободы информации, его экстрадиция в США лишила бы мир надежды на эту свободу, заявила генеральный секретарь организации Алессандра Костанте (Alessandra Costante).
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.
"Национальная федерация итальянской прессы всегда была и всегда будет на стороне Джулиана Ассанжа, который является столпом свободы информации в мире. Если бы Ассанж был экстрадирован, не было бы никакой надежды на свободу прессы и на священное право и обязанность информировать граждан. Поэтому мы надеемся, что основателя Wikileaks защитит вся Европа", - говорится в заявлении, поступившем в ответ на запрос РИА Новости.
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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