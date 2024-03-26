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Британские суды затягивают дело Ассанжа, заявил американский журналист - РИА Новости, 26.03.2024
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15:23 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935936437.html
Британские суды затягивают дело Ассанжа, заявил американский журналист
Британские суды затягивают дело Ассанжа, заявил американский журналист - РИА Новости, 26.03.2024
Британские суды затягивают дело Ассанжа, заявил американский журналист
Британские суды затягивают дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, они давно могли бы его освободить, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:23
2024-03-26T15:23
в мире
лондон
великобритания
джулиан ассанж
европейский суд по правам человека (еспч)
wikileaks
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Британские суды затягивают дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, они давно могли бы его освободить, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. "Вердикт британских судов по делу Джулиана Ассанжа - это не правосудие, не победа, это просто затягивание несогласия. Если бы британские суды были заинтересованы в торжестве справедливости, они бы уже давно освободили Ассанжа", - сказал Бентли. По его мнению, с основателем WikiLeaks обращаются несправедливо, а обвинения в его адрес ложные. "Так что всё это будет продолжаться, но, в конце концов, мы не можем ожидать справедливости от преступников, которыми и является британская система так называемого правосудия. Нельзя ожидать милосердия от людей, которые его не имеют", - заявил военкор. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935927168.html
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в мире, лондон, великобритания, джулиан ассанж, европейский суд по правам человека (еспч), wikileaks, сша
В мире, Лондон, Великобритания, Джулиан Ассанж, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), WikiLeaks, США
Британские суды затягивают дело Ассанжа, заявил американский журналист

Рассел Бентли: британские суды затягивают дело Ассанжа

© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Британские суды затягивают дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, они давно могли бы его освободить, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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"Вердикт британских судов по делу Джулиана Ассанжа - это не правосудие, не победа, это просто затягивание несогласия. Если бы британские суды были заинтересованы в торжестве справедливости, они бы уже давно освободили Ассанжа", - сказал Бентли.
По его мнению, с основателем WikiLeaks обращаются несправедливо, а обвинения в его адрес ложные.
"Так что всё это будет продолжаться, но, в конце концов, мы не можем ожидать справедливости от преступников, которыми и является британская система так называемого правосудия. Нельзя ожидать милосердия от людей, которые его не имеют", - заявил военкор.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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