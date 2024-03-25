https://ria.ru/20240325/zayavleniya-1935776703.html

В Госдуме назвали заявления Кирби бездумными и безответственными

В Госдуме назвали заявления Кирби бездумными и безответственными - РИА Новости, 25.03.2024

В Госдуме назвали заявления Кирби бездумными и безответственными

Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что заявление представителя Белого дома Джона Кирби об отказе во взаимодействии в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:55

2024-03-25T22:55

2024-03-25T22:55

в мире

россия

сша

московская область (подмосковье)

адальби шхагошев

джон кирби

госдума рф

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что заявление представителя Белого дома Джона Кирби об отказе во взаимодействии в области безопасности с Россией является "бездумным и безответственным". В понедельник Кирби заявил, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье. "Кирби официально разрушает взаимодействие спецслужб. Связи между спецслужбами в отношении террористических угроз - это не этикетная норма, это важное звено международной безопасности. Заявление Кирби - бездумное и безответственное", - сообщил Шхагошев. Также он отметил, что какие бы взаимоотношения между странами не существовали, всегда было взаимодействие по линии спецслужб в этой сфере. "Это влияло на безопасность не только наших стран, но и на глобальную безопасность. Учитывая то, что за помощью Россия и не обращалась, подобное заявление выглядит как некий протест против непринятого нами ложного следа спецслужб США в связи с терактом в Крокусе", - сообщил депутат.

https://ria.ru/20240325/ssha-1935742351.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, московская область (подмосковье), адальби шхагошев, джон кирби, госдума рф