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В Госдуме назвали заявления Кирби бездумными и безответственными - РИА Новости, 25.03.2024
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22:55 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/zayavleniya-1935776703.html
В Госдуме назвали заявления Кирби бездумными и безответственными
В Госдуме назвали заявления Кирби бездумными и безответственными - РИА Новости, 25.03.2024
В Госдуме назвали заявления Кирби бездумными и безответственными
Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что заявление представителя Белого дома Джона Кирби об отказе во взаимодействии в... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T22:55
2024-03-25T22:55
в мире
россия
сша
московская область (подмосковье)
адальби шхагошев
джон кирби
госдума рф
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что заявление представителя Белого дома Джона Кирби об отказе во взаимодействии в области безопасности с Россией является "бездумным и безответственным". В понедельник Кирби заявил, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье. "Кирби официально разрушает взаимодействие спецслужб. Связи между спецслужбами в отношении террористических угроз - это не этикетная норма, это важное звено международной безопасности. Заявление Кирби - бездумное и безответственное", - сообщил Шхагошев. Также он отметил, что какие бы взаимоотношения между странами не существовали, всегда было взаимодействие по линии спецслужб в этой сфере. "Это влияло на безопасность не только наших стран, но и на глобальную безопасность. Учитывая то, что за помощью Россия и не обращалась, подобное заявление выглядит как некий протест против непринятого нами ложного следа спецслужб США в связи с терактом в Крокусе", - сообщил депутат.
https://ria.ru/20240325/ssha-1935742351.html
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в мире, россия, сша, московская область (подмосковье), адальби шхагошев, джон кирби, госдума рф
В мире, Россия, США, Московская область (Подмосковье), Адальби Шхагошев, Джон Кирби, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявления Кирби бездумными и безответственными

Шхагошев: слова Кирби об отказе содействовать в области безопасности — бездумные

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что заявление представителя Белого дома Джона Кирби об отказе во взаимодействии в области безопасности с Россией является "бездумным и безответственным".
В понедельник Кирби заявил, что США не намерены оказывать России содействие в сфере безопасности после террористической атаки в Подмосковье.
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"Кирби официально разрушает взаимодействие спецслужб. Связи между спецслужбами в отношении террористических угроз - это не этикетная норма, это важное звено международной безопасности. Заявление Кирби - бездумное и безответственное", - сообщил Шхагошев.
Также он отметил, что какие бы взаимоотношения между странами не существовали, всегда было взаимодействие по линии спецслужб в этой сфере.
"Это влияло на безопасность не только наших стран, но и на глобальную безопасность. Учитывая то, что за помощью Россия и не обращалась, подобное заявление выглядит как некий протест против непринятого нами ложного следа спецслужб США в связи с терактом в Крокусе", - сообщил депутат.
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В миреРоссияСШАМосковская область (Подмосковье)Адальби ШхагошевДжон КирбиГосдума РФ
 
 
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