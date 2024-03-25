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Израиль заявил, что не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников - РИА Новости, 25.03.2024
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19:43 25.03.2024 (обновлено: 19:50 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/zalozhniki-1935745088.html
Израиль заявил, что не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников
Израиль заявил, что не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников - РИА Новости, 25.03.2024
Израиль заявил, что не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников
Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены, заявил министр иностранных дел еврейского государства, реагируя на РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:43
2024-03-25T19:50
в мире
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
ливан
биньямин нетаньяху
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар - РИА Новости. Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены, заявил министр иностранных дел еврейского государства, реагируя на принятую в СБ ООН резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в палестинском анклаве на месяц Рамадан."Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим (радикальное палестинское движение) ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой", - написал Кац в социальной сети X.Ранее аналогичным образом выступил министр обороны Израиля, заявив, что отсутствие решительной победы в секторе Газа может приблизить Израиль к войне с шиитским движением "Хезболлах" в Ливане.Ранее в понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали "за", США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля.Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что это наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935746624.html
израиль
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ХАМАС
Израиль заявил, что не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников

МИД Израиля: ЦАХАЛ не прекратит операцию, пока заложники не будут освобождены

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар - РИА Новости. Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены, заявил министр иностранных дел еврейского государства, реагируя на принятую в СБ ООН резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в палестинском анклаве на месяц Рамадан.
"Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим (радикальное палестинское движение) ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой", - написал Кац в социальной сети X.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее аналогичным образом выступил министр обороны Израиля, заявив, что отсутствие решительной победы в секторе Газа может приблизить Израиль к войне с шиитским движением "Хезболлах" в Ливане.
Ранее в понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали "за", США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что это наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
ХАМАС заявил о готовности к обмену пленными
Вчера, 19:47
 
В миреИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАЛиванБиньямин НетаньяхуХезболлаХАМАС
 
 
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