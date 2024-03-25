https://ria.ru/20240325/zalozhniki-1935745088.html

Израиль заявил, что не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников

Израиль заявил, что не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников - РИА Новости, 25.03.2024

Израиль заявил, что не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников

Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены, заявил министр иностранных дел еврейского государства, реагируя на РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:43

2024-03-25T19:43

2024-03-25T19:50

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар - РИА Новости. Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены, заявил министр иностранных дел еврейского государства, реагируя на принятую в СБ ООН резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в палестинском анклаве на месяц Рамадан."Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим (радикальное палестинское движение) ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой", - написал Кац в социальной сети X.Ранее аналогичным образом выступил министр обороны Израиля, заявив, что отсутствие решительной победы в секторе Газа может приблизить Израиль к войне с шиитским движением "Хезболлах" в Ливане.Ранее в понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали "за", США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля.Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что это наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240325/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240325/rezolyutsiya-1935746624.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас