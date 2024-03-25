Израиль заявил, что не прекратит бои в Газе, пока не освободят заложников
МИД Израиля: ЦАХАЛ не прекратит операцию, пока заложники не будут освобождены
© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мар - РИА Новости. Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа, пока все заложники не будут освобождены, заявил министр иностранных дел еврейского государства, реагируя на принятую в СБ ООН резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в палестинском анклаве на месяц Рамадан.
"Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим (радикальное палестинское движение) ХАМАС и продолжим сражаться до тех пор, пока последний из похищенных не вернется домой", - написал Кац в социальной сети X.
Ранее в понедельник СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали "за", США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху уже заявила, что США отошли от своей последовательной позиции по войне в секторе Газа, добавив, что это наносит ущерб военным усилиям Израиля и перспективам вернуть заложников. В канцелярии добавили, что в свете изменения позиции США Нетаньяху принял решение не направлять в Вашингтон высокопоставленную делегацию, которая должна была обсудить планируемую операции в Рафахе на юге сектора Газа по ликвидации оставшихся батальонов палестинского радикального движения ХАМАС.
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