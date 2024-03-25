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Голикова пообещала контролировать выплаты семьям погибших и пострадавшим - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:53 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/vyplaty-1935767996.html
Голикова пообещала контролировать выплаты семьям погибших и пострадавшим
Голикова пообещала контролировать выплаты семьям погибших и пострадавшим - РИА Новости, 25.03.2024
Голикова пообещала контролировать выплаты семьям погибших и пострадавшим
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле", пообещала президенту РФ Владимиру Путину держать на... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:53
2024-03-25T21:53
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
татьяна голикова
маргарита симоньян
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле", пообещала президенту РФ Владимиру Путину держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте. "Хочу сказать, Владимир Владимирович, что по мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь, и мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле", - сказала Голикова. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/podderzhka-1935766372.html
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россия, украина, татьяна голикова, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Татьяна Голикова, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Голикова пообещала контролировать выплаты семьям погибших и пострадавшим

Голикова пообещала следить за выплатами семьям погибших и пострадавшим в теракте

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориал на улице Баумана в Казани в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Цветы у стихийного мемориал на улице Баумана в Казани в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Цветы у стихийного мемориал на улице Баумана в Казани в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле", пообещала президенту РФ Владимиру Путину держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте.
«
"Хочу сказать, Владимир Владимирович, что по мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь, и мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле", - сказала Голикова.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин поручил поддержать пострадавших в теракте из всех регионов
Вчера, 21:42
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Бумажные журавлики у стихийного мемориала в память о жертвах теракта у Крокус Сити холла в Подмосковье
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Вчера, 21:25
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаТатьяна ГоликоваМаргарита СимоньянВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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