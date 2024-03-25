Голикова пообещала контролировать выплаты семьям погибших и пострадавшим
Голикова пообещала следить за выплатами семьям погибших и пострадавшим в теракте
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориал на улице Баумана в Казани в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Цветы у стихийного мемориал на улице Баумана в Казани в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле", пообещала президенту РФ Владимиру Путину держать на постоянном контроле вопрос выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте.
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"Хочу сказать, Владимир Владимирович, что по мере выявления всех пострадавших и погибших семьям будет оказана помощь, и мы этот вопрос будем держать на постоянном контроле", - сказала Голикова.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В теракте в "Крокусе" погибли 139 человек
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