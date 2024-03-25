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У террористов обнаружили автоматы АК-74 и более 500 патронов - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:46 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/terroristy-1935766926.html
У террористов обнаружили автоматы АК-74 и более 500 патронов
У террористов обнаружили автоматы АК-74 и более 500 патронов - РИА Новости, 25.03.2024
У террористов обнаружили автоматы АК-74 и более 500 патронов
При задержании террористов были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина, заявил глава СК РФ... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:46
2024-03-25T21:46
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. При задержании террористов были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. "На месте происшествия при осмотре обнаружены и изъяты два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами, бутылки с остатками бензина. Осмотр места происшествия продолжается с участием специалистов-криминалистов, экспертов следственного комитета РФ", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/souchastniki-1935766214.html
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), фсб, ак-74
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), ФСБ, АК-74
У террористов обнаружили автоматы АК-74 и более 500 патронов

Бастрыкин: у террористов обнаружили два автомата АК-74 и более 500 патронов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОдин из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в Басманном суде
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. При задержании террористов были обнаружены два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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"На месте происшествия при осмотре обнаружены и изъяты два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами, бутылки с остатками бензина. Осмотр места происшествия продолжается с участием специалистов-криминалистов, экспертов следственного комитета РФ", - рассказал он в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Задержанные по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Соучастники террористов предоставили им квартиру и переводили деньги
Вчера, 21:40
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сотрудники скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В "Крокус Сити Холле" 40 человек погибли от огнестрельных ран
Вчера, 21:43
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ФСБАК-74
 
 
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