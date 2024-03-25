https://ria.ru/20240325/terakt-1935739960.html

Теракт показал необходимость международной борьбы с террором, заявил посол

Теракт показал необходимость международной борьбы с террором, заявил посол - РИА Новости, 25.03.2024

Теракт показал необходимость международной борьбы с террором, заявил посол

Теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье подчёркивает необходимость усиления международной борьбы с терроризмом, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:08

2024-03-25T19:08

2024-03-25T19:08

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

алексей ерхов

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье подчёркивает необходимость усиления международной борьбы с терроризмом, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. "Сегодня мы принимаем соболезнования по случаю чудовищного террористического акта, произошедшего в подмосковном концертном зале "Крокус". Это действительно ужасное событие, которое только подчёркивает необходимость усиления международной борьбы с таким отвратительным явлением, как терроризм", - сказал дипломат, слова которого привел Telegram-канал диппредставительства. По его словам, турецкое руководство и турецкий народ сердечно откликнулись на беду нашего народа. "Соболезнования российскому руководству и российскому народу выразили президент Реджеп Тайип Эрдоган, вице-президент Джевдет Йылмаз, министр иностранных дел Хакан Фидан. Поступают многочисленные выражения соболезнования от членов правительства Турции, от руководящих сотрудников министерств и ведомств, от общественных организаций, представителей общественности, от простых людей... За эту солидарность и за это выражение сочувствия мы очень благодарны", - сказал Ерхов. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935386407.html

https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html

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россия, украина, алексей ерхов, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)