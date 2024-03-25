https://ria.ru/20240325/tadzhikistan-1935731329.html

Глава Таджикистана призвал уделять серьезное внимание воспитанию детей

Глава Таджикистана призвал уделять серьезное внимание воспитанию детей - РИА Новости, 25.03.2024

Глава Таджикистана призвал уделять серьезное внимание воспитанию детей

Теракт в Подмосковье призывает нас уделить серьезное внимание воспитанию и образованию детей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая перед... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:36

2024-03-25T18:36

2024-03-25T18:36

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

эмомали рахмон

в мире

россия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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ДУШАНБЕ, 25 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Теракт в Подмосковье призывает нас уделить серьезное внимание воспитанию и образованию детей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая перед участниками праздничного карнавала, посвященному празднику Навруз. "Позорное и страшное происшествие - теракт, произошедший под городом Москвой, призывает всех нас, особенно родителей, еще раз обратить еще более серьезное внимание на образование детей", - сказал он. Рахмон подчеркнул, что "мы должны беречь подростков и молодёжь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений и не допустить, чтобы наши дети опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей". "9 марта на встрече с представителями общественности и религиозными деятелями я подробно проанализировал тревожную ситуацию в современном мире, угрозы и опасности современности, в том числе расширение деятельности экстремистских и террористических группировок, а также способствующие им причины и факторы, и подчеркнул обязанности каждого гражданина в таких сложных условиях", - сказал глава государства. Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле". Все они граждане Таджикистана.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

таджикистан

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таджикистан, эмомали рахмон, в мире, россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл