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Глава Таджикистана призвал уделять серьезное внимание воспитанию детей - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:36 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/tadzhikistan-1935731329.html
Глава Таджикистана призвал уделять серьезное внимание воспитанию детей
Глава Таджикистана призвал уделять серьезное внимание воспитанию детей - РИА Новости, 25.03.2024
Глава Таджикистана призвал уделять серьезное внимание воспитанию детей
Теракт в Подмосковье призывает нас уделить серьезное внимание воспитанию и образованию детей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая перед... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:36
2024-03-25T18:36
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
эмомали рахмон
в мире
россия
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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ДУШАНБЕ, 25 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Теракт в Подмосковье призывает нас уделить серьезное внимание воспитанию и образованию детей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая перед участниками праздничного карнавала, посвященному празднику Навруз. "Позорное и страшное происшествие - теракт, произошедший под городом Москвой, призывает всех нас, особенно родителей, еще раз обратить еще более серьезное внимание на образование детей", - сказал он. Рахмон подчеркнул, что "мы должны беречь подростков и молодёжь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений и не допустить, чтобы наши дети опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей". "9 марта на встрече с представителями общественности и религиозными деятелями я подробно проанализировал тревожную ситуацию в современном мире, угрозы и опасности современности, в том числе расширение деятельности экстремистских и террористических группировок, а также способствующие им причины и факторы, и подчеркнул обязанности каждого гражданина в таких сложных условиях", - сказал глава государства. Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле". Все они граждане Таджикистана.
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
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таджикистан, эмомали рахмон, в мире, россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Эмомали Рахмон, В мире, Россия, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Глава Таджикистана призвал уделять серьезное внимание воспитанию детей

Рахмон: теракт в Подмосковье призвал уделять серьезное внимание воспитанию детей

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 25 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Теракт в Подмосковье призывает нас уделить серьезное внимание воспитанию и образованию детей, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая перед участниками праздничного карнавала, посвященному празднику Навруз.
"Позорное и страшное происшествие - теракт, произошедший под городом Москвой, призывает всех нас, особенно родителей, еще раз обратить еще более серьезное внимание на образование детей", - сказал он.
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Рахмон подчеркнул, что "мы должны беречь подростков и молодёжь от влияния таких деструктивных и ужасающих групп и движений и не допустить, чтобы наши дети опорочили доброе имя таджикской нации, суверенного государства таджиков и своих родителей".
"9 марта на встрече с представителями общественности и религиозными деятелями я подробно проанализировал тревожную ситуацию в современном мире, угрозы и опасности современности, в том числе расширение деятельности экстремистских и террористических группировок, а также способствующие им причины и факторы, и подчеркнул обязанности каждого гражданина в таких сложных условиях", - сказал глава государства.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал четырех обвиняемых по делу о теракте в "Крокус сити холле". Все они граждане Таджикистана.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТаджикистанЭмомали РахмонВ миреРоссияМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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